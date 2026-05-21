Dibu Martínez se hace estudios en el dedo y hay alarma en la Selección Argentina

Emiliano "Dibu" Martínez fue noticia en la tarde del miércoles 20 de mayo no sólo por haberse consagrado campeón de la UEFA Europa League con Aston Villa, sino también por la lesión que sufrió antes del partido ante el Friburgo. Más allá de la goleada de los "Villanos" de Unai Emery por 3 a 0 en Turquía, no todo fue color de rosa para el marplatense ya que tuvo un inconveniente en uno de sus dedos anulares que igualmente no le impidió atajar. Ahora, a menos de un mes del comienzo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, el campeón de todo con la Selección Argentina se hará estudios.

Los mismos serán para determinar el grado de este problema que casi lo deja afuera de la final del certamen continental, pero con el que también convivió a lo largo de los 90 minutos. De hecho, sobre este tema habló una vez culminado el cotejo y reveló que se rompió el dedo "pero no hay mal que por bien no venga. Nunca tuve una rotura de dedo, pero cada vez que agarraba la pelota se me iba para otro lado. Cosas que hay que atravesar", sostuvo el "Dibu" en diálogo con ESPN. Después de ello, el guardameta buscará recuperarse y descartar una lesión más grave.

Dibu Martínez se hará estudios por la lesión en el dedo a menos de un mes del Mundial 2026 y encendió las alarmas en la Selección Argentina

Según informó el periodista Gustavo Yarroch en la señal de Disney, el arquero de la "Albiceleste" se realizará los estudios correspondientes para determinar qué tipo de inconveniente físico presenta. Igualmente, añadió que no corre riesgo su presencia en la Copa del Mundo al margen de lo sucedido. De esta manera, podría estar sin problemas para el debut del combinado nacional el próximo 16 de junio ante Argelia siendo su segunda participación en un Mundial después de haberlo ganado en Qatar 2022.

Con respecto a esto último, "Dibu" Martínez ostenta un récord que es por demás llamativo. El guardameta de la Selección Argentina ganó las siete finales que disputó a lo largo de su carrera. Cuatro de ellas fueron con Lionel Scaloni como DT en el seleccionado, dos más con el Arsenal (FA Cup y Community Shield) y la restante con el Aston Villa en la UEFA Europa League.

Emiliano "Dibu" Martínez se hará estudios en el dedo pero no corre riesgo su presencia en el Mundial 2026 con la Selección Argentina

Los números de Dibu Martínez en Aston Villa

Partidos jugados : 256.

: 256. Goles recibidos : 305.

: 305. Vallas invictas : 80.

: 80. Títulos: UEFA Europa League 2025/2026.

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