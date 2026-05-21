Mariel Fernández: “Este gobierno tiene una política de aniquilamiento con la población"

Mariel Fernández apuntó contra Milei por la situación crítica en PBA.

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández aseguró que el gobierno de Javier Milei tiene una política de “aniquilamiento” de la población y dijo que se siente “responsable” de lo que está pasando en territorio bonaerense por "culpa" de Milei. “Quiero hacerme cargo del problema que le representa a la provincia de Buenos Aires”, subrayó Fernández en Batalla Cultural por El Destape radio.

"Cada vez se acerca más gente a pedir asistencia", relató la jefa comunal sobre la realidad social del municipio del conurbano, al tiempo que advirtió sobre el deterioro de poder adquisitivo de los argentinos frente a las políticas económicas de la gestión libertaria.

La vicepresidenta del Partido Justicialista (PJ) dio cuenta además de la alarmante situación que se vive en el Gran Buenos Aires en materia de alimentos. "Antes repartíamos todos los días 400 bolsones de mercadería y ahora son 800 bolsones por día", precisó Fernández-.

La crisis alimentaria golpea la provincia de Buenos Aires

La situación alimentaria en la provincia de Buenos Aires muestra señales de fuerte deterioro social, con un crecimiento sostenido de la demanda en comedores comunitarios y programas de asistencia estatal. Según datos oficiales, el Servicio Alimentario Escolar (SAE) alcanza actualmente a más de 2,5 millones de estudiantes bonaerenses.

Asimismo, de acuerdo con cifras citadas del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, casi cuatro de cada diez niños y adolescentes atraviesan algún grado de inseguridad alimentaria en Argentina, con especial impacto en el conurbano bonaerense. La problemática no solo implica menos acceso a los alimentos, sino también un deterioro en la calidad nutricional de las comidas.

En paralelo, un relevamiento de marzo de Barrios de Pie indicó que el 87% de los hogares en sectores vulnerables sufre inseguridad alimentaria y que el 60% atraviesa situaciones severas. Además, se detectó una caída en el consumo de carnes y proteínas, reemplazadas por harinas y alimentos de menor valor nutricional.

Frente a este escenario, el gobierno bonaerense anunció aumentos del 30% en las partidas del SAE y del 25% en programas alimentarios. Sin embargo, entidades sociales y comedores sostienen que la asistencia continúa siendo insuficiente ante el crecimiento de las necesidades básicas y el encarecimiento constante de los alimentos.