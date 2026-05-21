Un informe de la UBA reveló que Formosa mantiene el costo eléctrico más bajo de Argentina frente al tarifazo nacional

El estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política destacó que la provincia mantiene las tarifas eléctricas más bajas del país para usuarios con subsidios y una de las cinco menores para quienes no reciben asistencia nacional. El informe también resaltó el impacto del subsidio provincial Esfuerzo Formoseño para amortiguar las subas impulsadas por el Gobierno nacional.

Un informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política reveló que Formosa mantiene actualmente las tarifas eléctricas más bajas del país para usuarios residenciales con subsidios nacionales, mientras que para los hogares sin subsidios se posiciona como el quinto distrito con menor costo de energía eléctrica.

El relevamiento analizó las tarifas correspondientes al mes de abril tomando como referencia un consumo promedio de 265 Kwh mensuales, de acuerdo con los segmentos establecidos por el programa nacional de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que divide a los usuarios entre hogares con subsidios y sin subsidios.

Formosa, por debajo del promedio nacional

Según el informe, en el segmento de usuarios subsidiados la factura eléctrica en Formosa alcanzó los $24.426, un valor considerablemente inferior al promedio nacional, que fue de $59.433. Incluso, la provincia quedó por debajo del área concesionada por EDESUR en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde la factura promedio para el mismo nivel de consumo se ubicó en $34.592.

De esta manera, la tarifa formoseña resultó más de $10.000 menor respecto del AMBA y muy por debajo de otras provincias del NEA. En ese sentido, el informe precisó que las facturas subsidiadas alcanzaron los $46.739 en Chaco, $47.861 en Misiones y $57.554 en Corrientes.

En cuanto a los usuarios que no reciben subsidios nacionales, el estudio indicó que en Formosa la factura promedio fue de $58.219, mientras que el promedio nacional ascendió a $81.991.

El impacto del subsidio Esfuerzo Formoseño

El informe destacó especialmente el impacto del programa provincial Esfuerzo Formoseño, implementado mediante el Decreto Provincial N° 7/25, como una herramienta destinada a amortiguar el impacto de la reducción de subsidios nacionales. El esquema nacional de subsidios focalizados redujo el tope de consumo subsidiado a 150 Kwh mensuales, situación que provocó incrementos tarifarios en distintas provincias del país.

Sin embargo, en Formosa el subsidio provincial cubre el Valor Agregado de Distribución (VAD), uno de los componentes de la factura eléctrica que representa aproximadamente el 33% del total facturado, según detalló el estudio. Además, se remarcó que en la provincia no se aplican otros impuestos y tasas municipales que sí están incorporados en boletas de energía de otros distritos, factor que también contribuye a mantener tarifas más bajas.

Debate sobre tarifas y decisiones políticas

El trabajo del IIEP volvió a instalar el debate sobre el impacto de las políticas públicas en la estructura tarifaria de los servicios esenciales. Según se desprende del informe, el costo final de la energía eléctrica no depende únicamente de variables técnicas o económicas, sino también de las decisiones políticas adoptadas por cada jurisdicción en relación con subsidios, impuestos y mecanismos de compensación tarifaria.

En ese contexto, el Gobierno provincial sostiene que el programa Esfuerzo Formoseño busca reducir el impacto de las medidas nacionales sobre los usuarios residenciales y evitar mayores aumentos en las facturas eléctricas de los hogares formoseños.