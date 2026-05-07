Desde Formosa denunciaron que Nación eliminó el fondo para obras eléctricas, pero aún cobra el recargo en las tarifas

Desde la provincia de Formosa cuestionaron al Gobierno nacional por mantener el cobro del recargo destinado al financiamiento de obras eléctricas pese a la disolución del fondo específico que administraba esos recursos. Además, explicaron que el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal recauda millones a través de las facturas de energía eléctrica, aún cuando las obras previstas bajo ese esquema se encuentran paralizadas.

"El fondo ya acumula 38.600 millones de pesos", aseguró el defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, quien además reclamó a las autoridades nacionales competentes que se deje de percibir ese sobreprecio aplicado a los usuarios.

Según denunció el ombudsman provincial, todos los usuarios "siguen pagando el recargo", y explicó que el cargo continúa incorporado dentro de las facturas eléctricas que pagan usuarios residenciales y comerciales de todo el país.

Falta de transparencia en las facturas

Durante años, indicó, esa caja funcionó con un destino atado, por lo que "lo que se recaudaba debía terminar en obras concretas”. Sin embargo, actualmente ese esquema dejó de funcionar luego de la disolución del fondo fiduciario y la paralización de proyectos de expansión energética.

Otro de los puntos señalados por Gialluca fue la falta de claridad con la que aparece reflejado el cargo en las boletas de electricidad. "El Gobierno nacional reconoce que no hay nuevas obras comprometidas bajo ese formato, pero se sigue recaudando como si hubiera un plan de expansión en marcha", cuestionó.

Según explicó, el recargo no figura de manera visible bajo el nombre del fondo, sino que se encuentra incorporado dentro de otros conceptos regulatorios. “No aparece como FFTEF. Se esconde en conceptos como cargos del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica o en ítems regulatorios”, sostuvo.

Además, detalló que el recargo ronda actualmente los 1.704 pesos por megavatio hora, lo que equivale aproximadamente a 1,7 pesos por kilovatio hora consumido. De acuerdo con las estimaciones brindadas por el ombudsman, para un hogar promedio el impacto mensual oscila entre los $340 y $500 pesos, dependiendo del nivel de consumo.

Reclamo por obras paralizadas

Gialluca advirtió también que, pese a que los usuarios continúan pagando ese componente tarifario, las obras de infraestructura eléctrica permanecen frenadas. "La infraestructura no existe, está paralizada", afirmó y cuestionó la falta de precisiones oficiales sobre el destino actual de los fondos recaudados.

El defensor del Pueblo cuestionó la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos y señaló que no existe una explicación precisa sobre el destino de miles de millones de pesos. En este contexto, el organismo reafirmó su compromiso con la defensa de los ciudadanos, además de intervenir en aquellos casos donde existan fundamentos legales para impulsar reclamos relacionados con la prestación del servicio.

La institución mantiene vigente su servicio de asesoramiento para los usuarios de REFSA que necesiten realizar consultas, impugnar facturas o solicitar el contraste de sus medidores. Los interesados pueden gestionar estas acciones de manera presencial en la sede ubicada en Padre Patiño 831, Formosa, o mediante las líneas telefónicas y correos electrónicos oficiales del organismo.