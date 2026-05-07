Periodista de América contó que cayó en una de las estafas más conocidas: "Mucha bronca"

Periodista de América fue estafado.

Lo que parecía un gesto solidario terminó convirtiéndose en una experiencia cargada de bronca y frustración para un periodista de América TV. El panelista de Sálvese Quien Pueda sorprendió al contar en vivo que cayó en una de las estafas más clásicas y comentadas de la calle: la del afilador de cuchillos.

¿Quién es el periodista de América TV que fue estafado?

Nico Peralta relató la situación durante una salida al aire en Desayuno Americano y explicó que todo comenzó de una manera completamente inocente. Según contó, volvía del gimnasio cuando un hombre lo llamó desde el portero eléctrico ofreciendo el servicio de afilado.

“Casi que no cocino”, reconoció Peralta entre risas, dejando en claro que ni siquiera necesitaba realmente el trabajo. Sin embargo, decidió ayudar al hombre y consultó cuánto cobraba por el servicio.

Nico Peralta fue estafado en la puerta de su casa.

Le hicieron la estafa más conocida

Ahí fue cuando comenzó el problema. “Me respondió que eran cinco mil pesos”, contó Nicolás, quien incluso aceptó buscar una segunda cuchilla porque el afilador le prometió hacerle “precio” si llevaba dos.

Después de bajar a la calle, el periodista comenzó a charlar con el hombre mientras este trabajaba sobre la vereda. Según relató, el supuesto afilador le habló de su vida, le dijo que venía desde Merlo y hasta aseguró que trabajaba hacía años en la zona de Las Cañitas.

La situación parecía completamente normal hasta el momento del cobro. Cuando terminó de afilar los cuchillos, el hombre cambió abruptamente el valor del trabajo y le exigió una suma totalmente distinta.

“Me dijo que eran 70 mil pesos”, reveló Peralta, todavía sorprendido por la maniobra. Según explicó, el hombre intentó justificar el cambio diciendo que en realidad había dicho “35 mil cada cuchilla” y que él había entendido mal.

El periodista aseguró que se quedó completamente descolocado por la situación, pero terminó pagando porque uno de los cuchillos tenía un enorme valor sentimental: había pertenecido a su abuelo.

“Se la hubiese dejado, pero era de mi abuelo”, confesó, explicando por qué finalmente decidió hacer la transferencia pese a sentirse claramente engañado.

“Me dio mucha bronca la situación”, cerró Nicolás, visiblemente molesto por una experiencia que rápidamente generó repercusión entre televidentes y usuarios en redes sociales, donde muchos aseguraron haber vivido episodios similares con la misma modalidad.