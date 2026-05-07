La inesperada provocación de Trueno en Estados Unidos: su mensaje contra los “ricachones”

La inesperada provocación de Trueno en Estados Unidos: su mensaje oculto contra los “ricachones”.

Trueno se presentó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno de los programas más vistos e influyentes de la televisión estadounidense, donde interpretó en vivo material de su nuevo disco TURR4ZO y dejó un detalle que no pasó desapercibido. Usó una remera con una frase del “Robo del Siglo”.

La performance arrancó con un guiño bien local, un sample de “Tírate un paso”, el hit de Los Wachiturros que marcó a toda una generación. Esa elección no fue casual, el propio Trueno explicó que el álbum busca homenajear a la cultura popular argentina y a la juventud trabajadora de barrio, reivindicando una palabra históricamente usada de forma despectiva como “turro”.

Pero el momento más comentado llegó al final del show. Cuando terminaron los aplausos, Trueno se dio vuelta y mostró la espalda de su remera negra, donde se leía una versión adaptada de una de las frases más recordadas del famoso asalto al Banco Río de Acassuso en 2006. “En industria de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores”.

“En industria de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores” decía la remera de Trueno en el show de Jimmy Fallon.

La frase remite directamente al célebre mensaje que dejó la banda del llamado El robo del siglo: “En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores”. La diferencia estuvo en una sola palabra, pero cargada de intención, Trueno reemplazó “barrio” por “industria”, transformando la cita en una clara chicana hacia la industria musical. Una crítica elegante pero filosa al negocio detrás del arte, muy en línea con el ADN del hip hop como herramienta de protesta y mensaje social.

Qué significa el número 4 en TURR4ZO, el nuevo disco de Trueno

En entrevistas recientes, el artista explicó que el número 4 atraviesa todo el concepto de TURR4ZO, es su cuarto disco, lo lanzó a sus 24 años y está profundamente conectado con la Comuna 4 de Buenos Aires, donde creció. Incluso aseguró que este trabajo funciona casi como una carta de presentación definitiva al mundo. “Podría haberse llamado Mateo”, dijo, en referencia a su nombre real, dejando en claro que se trata de su proyecto más personal hasta ahora.

Esta no es la primera vez que un argentino llega al show de Jimmy Fallon. Antes pasaron Nicki Nicole, María Becerra, Lali, Bizarrap y el dúo Ca7riel y Paco Amoroso. Pero esta vez, Trueno no solo fue a cantar, fue a llevar barrio, identidad y una provocación bien argentina al prime time estadounidense.