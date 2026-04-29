Qué idolos de la música argentina aparecen en lo nuevo de Trueno: desde Gardel hasta Cerati

Trueno samplea a varios artsitas argentinos en su nuevo disco.

Trueno lanzó al mercado su cuarto disco de estudio, Turr4zo; una oda a las raíces argentinas y a los ídolos que marcaron la identidad sonora del país. El proyecto se caracteriza por establecer un diálogo entre diversas temporalidades a través de una selección de samples, entre los que se destacan Gustavo Cerati, Sandro, Spinetta y Carlos Gardel.

Mediante este recurso, el artista conecta elementos del pasado, el presente y el futuro y consolida una narrativa musical que busca profundizar en los sonidos locales desde una perspectiva moderna. Este reciente lanzamiento, de Trueno fue co-producido junto a Tatool y el productor español El Guincho, Turr4zo se posiciona como el trabajo más conceptual en la trayectoria del artista urbano.

La producción se asienta en la identidad de los barrios argentinos y toma como eje la figura del "turro". Este arquetipo del joven de clase trabajadora ha sido una pieza fundamental en la construcción de la jerga y la estética local desde la década del noventa hasta la actualidad.

Sampleos y referencias en el nuevo disco de Trueno

Intro: La apertura del álbum cuenta con una base orquestal dirigida por el contrabajista Jorge López Ruiz. En ella se utiliza un sample de "Fácil de olvidar", pieza de 1969 compuesta por Sandro y Oscar Anderle para el disco Sandro de América.

Pumas: Con la colaboración de Milo J, esta canción incorpora una fuerte impronta folclórica. La composición recupera el verso central de "No soy de aquí, ni soy de allá", el clásico de Facundo Cabral que simboliza la experiencia y el sentimiento de los migrantes.

x UNas LLantas: En este track, la producción recurre a la memoria popular reciente al integrar un fragmento de Tírate un paso, el éxito que masificó a la agrupación Los Wachiturros. Además, esta canciónn presenta algunos guiñeos al clásico Por Una Cabeza de Carlos Gardel.

Zombi: El tema rinde homenaje al rock nacional mediante un sample de Puente, obra de Gustavo Cerati. Esta canción fue el segundo corte de difusión de su álbum Bocanada, trabajo que marcó la consolidación de su etapa solista tras la separación de Soda Stereo.

Estilo Sudaka: La propuesta se completa con una referencia a Por, canción escrita por Luis Alberto Spinetta junto a Patricia Salazar. El tema original pertenece a Artaud (1973), álbum lanzado bajo el nombre de Pescado Rabioso y considerado una pieza fundamental en la historia de la música argentina.

Colaboraciones del disco Turr4zo de Trueno

Las colaboraciones dentro de Turr4zo refuerzan este diálogo generacional al reunir a figuras históricas con los referentes actuales de la escena. En este intercambio, se destaca la participación de Pity Álvarez en la producción del cierre titulado Pity in the Sky, la presencia de Andrés Calamaro en 1000 Horas y la intervención de Rubén Rada en el tema Uruguay.

Por su parte, la nueva generación de artistas se hace presente para completar esta visión integral de la música rioplatense. Milo J aporta su impronta en Pumas, mientras que Neo Pistea se suma en Grillz y María Becerra participa en 90s, logrando que el álbum funcione como un puente entre el legado de los grandes maestros y el sonido contemporáneo.