La base es una chacarera distorsionada: Trueno coquetea con el folklore en su nueva canción

Trueno estrenó un nuevo single, en el que coquetea con el folklore.

El nuevo sencillo de Trueno, X Unas Llantas, inicia su recorrido sonoro con una base de chacarera distorsionada que sitúa el relato en la profundidad del barrio. Este punto de partida profundiza en la identidad del rapero integrando de manera orgánica las raíces folklóricas con la estética del hip-hop contemporáneo.

Esta exploración de los sonidos regionales se consolida como una constante en su carrera, reafirmando una búsqueda por conectar la tradición nacional con las tendencias globales. La producción utiliza esa matriz folklórica para desplegar una crónica sobre la ambición y la identidad en Latinoamérica, utilizando al calzado deportivo como un símbolo de estatus generacional.

La pieza musical transita también por un mambo de cadencia caribeña y ecos de cuarteto cordobés, desembocando en una fusión de merengue house que remite a la escena neoyorquina de los años noventa. El lanzamiento funciona como el primer adelanto de su cuarto álbum de estudio, Turr4zo, cuya fecha de estreno está programada para el 24 de abril, marcando el inicio de una nueva etapa artística para el músico.

El videoclip -dirigido por Clemente Bruzzone y Agustín Puente- fue filmado en locaciones porteñas como el barrio de Parque Patricios y la Biblioteca Nacional, reforzando visualmente la impronta barrial y moderna de la propuesta.

Paralelamente a este estreno, el artista continúa proyectando su carrera internacional tras su reciente participación como acto de apertura en la gira de Gorillaz por el Reino Unido y su colaboración en el sencillo The Manifesto, perteneciente al último disco de la banda liderada por Damon Albarn.

Trueno.

La historia de Trueno con el folklore

Cabe destacar que no es la primera vez que el músico coquetea con sonidos autóctonos de su país en sus canciones; es fiel a sus raíces familiares. Originario del barrio de La Boca, donde nació el 25 de marzo de 2002, Mateo Palacios Corazzina creció en un entorno marcado por una profunda herencia artística. Es hijo de Juliana Corazzina y Pedro Palacios, el rapero uruguayo conocido como MC Peligro, quien lidera el colectivo Sur Capital Clika.

La genealogía musical de la familia se extiende también hacia el folklore a través de su abuelo paterno, Yamandú Palacios. El reconocido guitarrista y compositor uruguayo formó parte de la escena latinoamericana colaborando con figuras de la talla de Alfredo Zitarrosa, Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, aportando una base de música de raíz que completa el trasfondo cultural sobre el cual Mateo desarrolló su carrera profesional.