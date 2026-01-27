Quién es la novia de Trueno: así es Teresa Prettel y a qué se dedica

Radicada en Madrid y con proyección internacional, la joven se destaca en el mundo del modelaje y mantiene un perfil bajo en su vida privada

La vida sentimental de Trueno vuelve a captar la atención tras una etapa marcada por rumores y especulaciones. En medio de versiones cruzadas sobre viejas relaciones, el rapero argentino fue visto en Europa junto a una joven modelo. Con un perfil bajo y lejos del ruido mediático, el vínculo con Teresa Prettel empezó a consolidarse.

El presente amoroso de Trueno tras los rumores del pasado

Durante meses, el nombre de Trueno estuvo asociado nuevamente al de Nicki Nicole, alimentando versiones sobre una posible reconciliación. Sin embargo, ese escenario quedó descartado cuando la cantante confirmó su relación con el futbolista Lamine Yamal. Poco después, el artista urbano también dio señales de un nuevo comienzo sentimental.

Aunque no realizó anuncios formales ni declaraciones públicas, Mateo Palacios Corazzina -nombre real del músico- compartió imágenes de sus vacaciones en Europa. En las postales se lo vio acompañado por una joven con la que recorrió distintos destinos turísticos, lo que despertó rápidamente la curiosidad de sus seguidores.

La confirmación indirecta llegó a partir de registros captados por fanáticos. En varias ciudades europeas, la pareja fue vista caminando tomada de la mano, en escenas que se viralizaron en redes sociales y terminaron por despejar cualquier duda sobre el romance.

Quién es Teresa Prettel, la modelo que acompaña al cantante

La mujer que conquistó el corazón de Trueno es Teresa Prettel, una modelo española que reside actualmente en Madrid. Con una presencia creciente en el mundo de la moda, forma parte de la agencia internacional One, una de las más reconocidas del sector.

En redes sociales, Teresa Prettel reúne más de 34 mil seguidores y comparte contenido vinculado a producciones fotográficas, campañas para marcas, viajes y momentos de su vida cotidiana. Su perfil refleja una fuerte conexión con la moda, el verano europeo y los paisajes del Mediterráneo.

Antes de iniciar su vínculo con el artista argentino, la modelo mantuvo una relación con el actor español Fernando Lindez. Aquella historia también se desarrolló con bajo perfil, una característica que se mantiene en su presente sentimental.

Una relación de perfil bajo y apariciones en europa

Mientras desarrolla su carrera en la moda, la modelo sostiene un vínculo discreto con Trueno, lejos de la exposición constante

A diferencia de otras parejas del ambiente artístico, Trueno y Teresa Prettel optaron por no mostrarse juntos en redes sociales. No hay fotos compartidas ni menciones directas, aunque las apariciones públicas terminaron confirmando el vínculo.

Ibiza, Málaga y Mallorca fueron algunos de los destinos donde se los vio juntos, además de algunas ciudades de Inglaterra. En uno de esos paseos, una fanática grabó a la pareja caminando de la mano, y el video se volvió viral en cuestión de horas.

Este estilo reservado parece responder a una decisión consciente de ambos, que prefieren disfrutar del vínculo lejos de la exposición constante y el comentario mediático.

A qué se dedica teresa prettel y su proyección internacional

El trabajo de Teresa Prettel se desarrolla principalmente en el ámbito del modelaje profesional. Radicada en Madrid, participa en producciones para firmas internacionales y colabora con marcas vinculadas a la moda y el lifestyle.

Su pertenencia a la agencia One le permitió ampliar su proyección en distintos mercados europeos. En sus publicaciones se destacan sesiones fotográficas cuidadas, desfiles y colaboraciones, además de viajes que acompañan su carrera.

Mientras Trueno continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música urbana argentina, su relación con Teresa Prettel avanza con discreción. Lejos de los titulares estridentes, el vínculo se construye paso a paso, entre giras, vacaciones y un presente marcado por nuevos comienzos.