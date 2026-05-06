Baby Etchecopar se hartó y dijo lo que le haría a Milei: "En la cara"

Baby Etchecopar se hartó y cuestionó a Milei en vivo.

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar lanzó una dura advertencia contra el presidente Javier Milei. Con evidente bronca, el periodista repudió los constantes agravios del jefe de Estado hacia los trabajadores de prensa y lo desafió a sostener sus insultos de forma personal.

En la pantalla de A24, el conductor analizó la embestida oficialista contra sus colegas y expuso su total rechazo. "No es que los periodistas seamos inmaculados", arrancó. En esa misma línea, profundizó sobre la realidad del sector y los ataques desde la Casa Rosada: "Hay periodistas de mierda, lo sabemos todos. Pero el 95%, no".

Luego, la figura de la señal de noticias detalló el malestar que provocan las palabras de la máxima autoridad libertaria. "Y entonces corre la voz ya en los pasillos porque te dice el hombre este 'y a esos mierdas de los periodistas, vagos, forros'", relató con profunda indignación ante las continuas faltas de respeto que emite el mandatario, quien la semana pasada acusó a los periodistas que estaban en el Congreso de ser "chorros" y "corruptos".

Baby Etchecopar se hartó y cuestionó a Milei en vivo.

La invitación de Baby Etchecopar a Javier Milei

Para cerrar el segmento, Baby Etchecopar redobló la apuesta y apuntó contra la actitud del líder de La Libertad Avanza. Ante los agravios desmedidos, lanzó una contundente advertencia: "Cualquier cosa. Pero hay un insulto que dan ganas de decirle al Presidente: 'Maestro, arremangémonos y me lo dice en la cara'".