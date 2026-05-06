Bayern Munich vs. PSG por Champions League: hora, TV en vivo y streaming para ver el partido

Bayern Munich buscará escribir una hazaña histórica en la Champions League cuando reciba al Paris Saint-Germain (PSG) este miércoles en el Allianz Arena, con la difícil misión de remontar el 5-4 adverso del partido de ida que se convirtió en la semifinal con más goles en la historia del torneo. El equipo de Vincent Kompany, que en aquel partido logró descontar de un 5-2 a un 5-4 en apenas cuatro minutos, intentará aprovechar su fortaleza como local para dar vuelta una serie ante el vigente campeón de Europa.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Bayern Munich y PSG, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Bayern Munich y PSG?

El partido entre Bayern Munich y PSG por la vuelta de las semifinales de la Champions League se jugará este miércoles 6 de mayo de 2026, a partir de las 16 horas (hora argentina) en el Allianz Arena de Múnich. El encuentro será transmitido en vivo por FOX Sports 2 y ESPN y podrá verse también vía streaming a través de Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow. El árbitro principal del partido será el portugués Joao Pedro Silva.

El conjunto bávaro llega a este encuentro tras un empate 3-3 en la Bundesliga frente al Heidenheim, último de la tabla, en un partido que se le escapó hasta el minuto 100, cuando el ingresado Michael Olise marcó el gol del agónico empate. Este resultado dejó al Bayern en su peor racha de la temporada, con dos partidos consecutivos sin ganar, algo que no había sucedido en todo el ciclo 2025-26.

Antes de ese tropiezo, el equipo de Kompany había mostrado su poderío goleador y su capacidad de remontada al ganarle 4-3 al Mainz 05 luego de estar 0-3 abajo. En sus últimos tres partidos, los muniqueses participaron en encuentros con un total de 22 goles, mientras que en los últimos 11 se anotaron 59 tantos en sus partidos: un promedio de más de cinco por encuentro.

El Bayern necesita ganar por dos goles de diferencia para acceder directamente a la final, o por un gol para forzar la prórroga. La estadística juega en contra del equipo alemán: en las 10 ocasiones previas en las que perdió la ida de una semifinal europea, fue eliminado en 9. La única excepción se remonta a la Copa de Europa 1981-82, cuando logró remontar ante el CSKA Sofía y llegar a la final.

Por su parte, PSG llega a este partido como vigente campeón de la Champions League y con la ventaja de la victoria en el Parc des Princes. El conjunto parisino empató 2-2 ante el Lorient en la última fecha de la Ligue 1, en un partido en el que Luis Enrique realizó varios cambios pensando en la cita de mitad de semana. Los franceses todavía no aseguraron el título de la liga local.

El equipo parisino atraviesa un gran momento como visitante: ganó sus últimos seis partidos fuera de casa en todas las competiciones y mantuvo el arco en cero en sus últimos cinco compromisos como visitante. Además, cuando ganó la ida de una serie eliminatoria de UEFA, pasó de ronda en 36 de 43 ocasiones, y específicamente cuando ese triunfo fue por un solo gol de diferencia, avanzó en 14 de 17 series.

El historial reciente entre ambos equipos en el Allianz Arena favorece claramente al Bayern, que ganó cinco de los últimos seis partidos disputados ante el PSG en su estadio, anotando 15 goles en esos encuentros. El ganador de esta serie se enfrentará en la final de Budapest al vencedor de la otra semifinal entre Arsenal y Atlético de Madrid. Vale destacar que tanto Bayern (42) como PSG (43) están a pocos goles de romper el récord de tantos en una sola edición de Champions League, que pertenece al Barcelona de la temporada 1999-00 con 45 goles.

Formaciones probables de Bayern Munich y PSG

Bayern Munich: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; Harry Kane.

PSG: Matvey Safonov; Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia

El técnico del Bayern Munich, Kompany, no tiene nuevas preocupaciones por lesiones para este partido y volverá al banco luego de cumplir la suspensión que lo dejó afuera en la ida. La esperanza del entrenador belga pasa por la posible recuperación del juvenil Lennart Karl, quien viene de una rotura muscular en el muslo, aunque su presencia es una incógnita.

Las únicas bajas confirmadas son las de Serge Gnabry, con una lesión muscular que lo dejó incluso afuera del próximo Mundial, y Raphael Guerreiro por una molestia en los isquiotibiales. Kompany volverá a su once de gala con los regresos de Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane, quienes habían sido preservados ante el Heidenheim. El delantero inglés buscará marcar por séptimo partido consecutivo en la Champions League, luego de haberse convertido en el primer jugador de su nacionalidad en convertir en seis encuentros seguidos del torneo.

Por el lado del PSG, Luis Enrique deberá afrontar la baja sensible de Achraf Hakimi, quien sufrió una lesión en los isquiotibiales en el partido de ida y estará varias semanas afuera. Para reemplazarlo, el técnico español apostaría por Warren Zaire-Emery como lateral derecho, lo que permitiría que Fabián Ruiz vuelva a la mitad de la cancha junto al dúo portugués de Vitinha y Joao Neves. El arquero suplente Lucas Chevalier también es baja por una lesión en la mano.

El resto del equipo se mantendría sin cambios respecto del once que ganó la ida, con el tridente ofensivo conformado por Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. El georgiano necesita un solo gol más para romper el récord de tantos en una sola edición de Champions League con la camiseta del PSG, una marca que comparte con Zlatan Ibrahimovic, autor de 10 goles en la temporada 2013-14.

Bayern Munich vs. PSG: ficha técnica