Entradas para Conociendo Rusia en el Teatro Gran Rex 2026: precios y fecha de cuándo toca

Mateo Sujatovich se presenta en formato solista. (Crédito de foto: Conociendo Rusia)

La escena musical argentina atraviesa un momento de esplendor, y en el epicentro de este fenómeno se encuentra, entre otros, Mateo Sujatovich. Tras el arrollador éxito del Jet Love Tour, donde agotó tres estadios como el Movistar Arena, y de cosechar dos Latin Grammys, el artista decidió patear el tablero. Esta vez, el plan no es el despliegue eléctrico de una banda de rock, sino un regreso al origen: la voz, el instrumento y la canción desnuda. Bajo el concepto "Mateo", Conociendo Rusia desembarcará en el emblemático Teatro Gran Rex el próximo 25 de septiembre.

Entradas y precios: todo lo que necesitás saber

La venta general ya se encuentra habilitada y la demanda es alta, por lo que se recomienda asegurar los tickets con antelación. Las entradas para la función del 25 de septiembre en el Gran Rex pueden adquirirse a través de la plataforma oficial de TuEntrada.com.

En cuanto a los valores, los precios varían según la ubicación en la sala para adaptarse a diferentes presupuestos. Hay opciones que van desde los 25,000 pesos argentinos, hasta los 65,000. El teatro ofrece diferentes locaciones como plateas y zonas más cercanas al escenario.

La cita promete ser un oasis de calma en medio del caos porteño, una oportunidad irrepetible para ver a uno de los referentes del rock/pop nacional actual en su estado más puro.

Conociendo Rusia se presenta en Teatro Gran Rex. (Crédito de imagen: Conociendo Rusia)

Una gira por Argentina y Uruguay

Esta nueva gira representa un gesto de cercanía. Según el propio Mateo, la propuesta busca acortar la distancia con sus seguidores, permitiendo que las composiciones respiren de una manera distinta. "Es una gira desnuda, vulnerable y viva", dijo el músico, quien se presentará solo con su guitarra y su piano. Este formato ya probó ser un éxito rotundo en 2023, cuando el Solo Tour agotó cinco funciones en este mismo recinto de la calle Corrientes, demostrando que el público valora la esencia por sobre el artificio.

A pesar de su carácter minimalista en escena, la escala del tour es masiva. Mateo planea recorrer varias ciudades. En esta primera etapa, se confirmaron 18 fechas que incluyen paradas en Rosario, Córdoba, Tucumán, La Plata, Neuquén y Corrientes, además de cruzar a Uruguay. Todo esto ocurre mientras el artista celebra tres nominaciones a los Premios Gardel 2026, compitiendo en categorías clave como Mejor Álbum en Vivo y Mejor Canción Pop Rock por su hit "Perfecto final".