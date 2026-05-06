Llega "El Gran Combo de Puerto Rico" a Argentina en 2026: precios de entradas y fecha de cuándo toca en el Teatro Gran Rex

"El Gran Combo de Puerto Rico". (Crédito de foto: El Gran Combo)

Tras agotar dos funciones en su última visita a Argentina, la “Universidad de la Salsa” vuelve al país con un show que celebra sus clásicos y renueva su romance con el público argentino. El reencuentro tendrá lugar el próximo 17 de septiembre de 2026, en el emblemático Teatro Gran Rex, el escenario que de a poco se convierte en una casa para la orquesta de El Gran Combo de Puerto Rico.

Fecha para ver a "El Gran Combo" y dónde comprar entradas

El Teatro Gran Rex, ubicado en el corazón de la Avenida Corrientes, transformará su fisonomía señorial en una auténtica pista de baile. Para ser parte de esta celebración, tomá nota de los datos clave:

Fecha del recital: 17 de septiembre de 2026.

Lugar: Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA).

Precios de las entradas: los valores oscilan entre los $30,000 (Pullman) y los $115,000 (Platea Platino), dependiendo de la ubicación y cercanía al escenario.

Dónde comprar: las localidades ya están disponibles de forma online a través de TuEntrada.com y de manera presencial en la boletería del teatro.

"El Gran Combo de Puerto Rico" se presenta en Argentina por segunda vez. (Crédito de imagen: El Gran Combo)

El Gran Combo de Puerto Rico, de vuelta en Argentina

Luego de un paso arrollador por Buenos Aires en el 2025, donde la euforia de los fans obligó a colgar el cartel de sold out en tiempo récord, El Gran Combo anuncia su esperado regreso. Bajo el concepto “Un verano en Buenos Aires”, la agrupación liderada por el eterno Rafael Ithier presenta una propuesta que recorre sus más de seis décadas de historia, combinando himnos inolvidables con la energía que los mantiene como el máximo referente de la música latina.

Fundado en 1962, El Gran Combo ha editado más de 70 discos, consolidándose como un emblema cultural. En esta velada, no faltarán esos clásicos que ya forman parte del ADN salsero local, como "Un verano en Nueva York”, “Me liberé”, “Brujería” y el infaltable cierre de fiesta con “No hay cama pa’ tanta gente”.

La noche del 17 de septiembre no será una noche más, es la oportunidad de ver en vivo a una institución musical que, a pesar del paso de los años, sigue dictando cátedra sobre cómo hacer gozar al mundo entero.