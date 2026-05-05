EAU restringe su espacio aéreo hasta el 11 de mayo tras un ataque con misiles y drones iraníes

Emiratos Árabes Unidos ha restringido los vuelos a unas pocas rutas autorizadas hasta, al menos, el 11 de mayo y ha activado protocolos de seguridad de emergencia, según los Avisos a los Navegantes Aéreos (NOTAM, por sus siglas en inglés) publicados por su Autoridad General de Aviación Civil.
• Las restricciones se producen dos días después de que Emiratos Árabes Unidos (EAU) hubiera levantado todas las medidas de precaución en el espacio aéreo y afirmara que su espacio aéreo estaba despejado.
• EAU dijo el lunes que sus defensas aéreas estaban interceptando misiles y drones iraníes, lo que obligó a múltiples vuelos a desviarse a Mascate, Omán, y a sobrevolar Arabia Saudita.
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• Los NOTAM indicaban "EMIRATES FIR PARTIALLY CLOSED" ("Espacio de información de vuelo de Emiratos parcialmente cerrado"), refiriéndose a la región de información de vuelo, y añadían que los vuelos con destino y origen en Emiratos Árabes Unidos solo estaban permitidos a través de puntos de entrada y salida específicos.
Con información de Reuters