EAU restringe su espacio aéreo hasta el 11 de mayo tras un ataque con misiles y drones iraníes

FOTO DE ARCHIVO. Un avión de Emirates en el Aeropuerto Internacional de Dubái, durante el conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

​Emiratos Árabes Unidos ha restringido los vuelos a ‌unas pocas ‌rutas autorizadas hasta, al menos, el 11 de mayo y ha activado protocolos de seguridad de emergencia, según los Avisos ​a los ⁠Navegantes Aéreos (NOTAM, por sus ‌siglas en inglés) ⁠publicados por su ⁠Autoridad General de Aviación Civil.

• Las restricciones se producen ⁠dos días después de ​que Emiratos Árabes ‌Unidos (EAU) hubiera levantado ‌todas las medidas de ⁠precaución en el espacio aéreo y afirmara que su espacio aéreo estaba ​despejado.

• ‌EAU dijo el lunes que sus defensas aéreas estaban interceptando misiles y drones iraníes, lo ⁠que obligó a múltiples vuelos a desviarse a Mascate, Omán, y a sobrevolar Arabia Saudita.

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• Los NOTAM indicaban "EMIRATES FIR PARTIALLY CLOSED" ("Espacio de información ‌de vuelo de Emiratos parcialmente cerrado"), refiriéndose a la región de información de vuelo, y añadían que ‌los vuelos con destino y origen en Emiratos Árabes Unidos ‌solo ⁠estaban permitidos a través de puntos de ​entrada y salida específicos.

Con información de Reuters