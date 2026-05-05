Escala salarial de empleados de comercio con aumento en mayo 2026: cuánto cobran, según categoría

Cuánto cobra un empleado de comercio

Los empleados de comercio de todo el país perciben en mayo 2026 una nueva actualización salarial en el marco del acuerdo paritario firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector. Este ajuste se inscribe dentro de un esquema de recomposición del 5% para el trimestre abril-junio, con aumentos escalonados que buscan acompañar la evolución de los precios en un contexto económico exigente.

En concreto, el incremento correspondiente a mayo es del 1,5% sobre las escalas vigentes, que se suma al 2% aplicado en abril y anticipa otro 1,5% en junio. Este mecanismo de subas progresivas impacta en todas las categorías del convenio colectivo, desde personal de maestranza hasta administrativos, vendedores y auxiliares especializados.

Aumentos de paritarias en mayo

A este aumento se agrega el pago de un bono extraordinario de $120.000, que se liquida junto con los haberes del mes. Este refuerzo está compuesto por una suma fija de $100.000 ya vigente y un adicional de $20.000 incorporado en esta etapa del acuerdo, lo que eleva el ingreso total percibido por los trabajadores durante mayo.

Escala salarial de empleados de comercio en mayo 2026

Dentro de este esquema, la escala salarial muestra diferencias claras según la categoría laboral. Entre los valores de referencia más relevantes, se destacan:

Administrativo A: $1.228.122

$1.228.122 Administrativo F: $1.281.167

$1.281.167 Vendedor A: $1.232.079

$1.232.079 Vendedor D: $1.281.167

$1.281.167 Cajero A: $1.232.079

$1.232.079 Maestranza A: $1.216.248

Estos montos corresponden a los básicos con las sumas no remunerativas incluidas, tal como fue establecido en el acuerdo vigente. En general, las categorías más bajas superan el millón doscientos mil pesos, mientras que los niveles superiores se acercan a $1.280.000, sin contar adicionales.

El salario final de cada trabajador no se limita al básico. A estos valores se suma el adicional por antigüedad, que equivale al 1% por cada año trabajado y se calcula sobre el total de las remuneraciones, incluyendo tanto conceptos remunerativos como no remunerativos. Este ítem puede representar una diferencia significativa en el ingreso, especialmente para quienes cuentan con varios años en la actividad.

Los aumentos salariales de mayo

Además, existen otros factores que pueden modificar el sueldo final, como la jornada laboral (tiempo completo o parcial), los adicionales específicos del convenio y las particularidades regionales. En determinadas zonas del país, como el sur, suelen aplicarse valores diferenciales que elevan los ingresos por encima de la escala general.

El acuerdo también contempla una instancia de revisión en junio de 2026. En ese momento, el sindicato y las cámaras empresarias evaluarán la evolución de variables como la inflación y el costo de vida, con la posibilidad de introducir ajustes adicionales en las escalas salariales si el contexto lo requiere.

En este marco, los haberes de mayo reflejan tanto el tramo intermedio del aumento como el impacto del bono extraordinario, configurando un ingreso que combina salario básico, sumas no remunerativas y adicionales. Se trata de un esquema que, si bien busca sostener el poder adquisitivo, queda sujeto a revisión en el corto plazo ante la dinámica inflacionaria.