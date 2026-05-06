Escándalo en el vestuario del Santos por pelea entró Neymar y el hijo de Robinho

El joven quiere llevar el conflicto al ámbito de lo legal y amenaza con irse del club.

En medio de un presente futbolístico que no es el mejor, el vestuario de Santos atraviesa un momento bastante particular después de una pelea que se registró entre Neymar y el hijo de Robinho. Todo nació en un entrenamiento a partir de cierta maniobra que el joven habría hecho y que incluyó la presencia de una cachetada por parte del exjugador del Barcelona.

“Santos FC informa que, por orden de la presidencia, se inició un proceso de investigación interna inmediatamente después de ocurridos los hechos para analizar el incidente que involucró a los atletas Neymar Jr. y Robson de Souza Jr. (Robinho), durante el entrenamiento del pasado domingo (3 de mayo), en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé", expresa el comunicado que el club emitió en sus redes sociales.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos que los medios de Brasil hacen, lo que sucedió fue que Robinho Junior hizo una jugada en el entrenamiento que humilló a Neymar frente a sus compañeros. Algo que no le gustó al 10 y que le fue a recriminar a su compañero, pero este decidió extender la charla al punto que comenzó a escalar en gravedad. Esto decantó en que reciba una abofetada que lo tiró al suelo.

Luego, en el vestuario, los dos jugadores mantuvieron una charla en donde se intentó hacer las paces con el fin de que no se comience a generar un problema dentro del plantel. Sin embargo, los allegados de Robinho Juniors amenazan con extender el conflicto en el marco legal y esto generó que los demás intengranttes del Santos se pongan del lado de Neymar, debido a que entienden que son “cosas del fútbol” y que debe solucionarse con una charla.

Aunque el conflicto no termina allí, porque los encargados de representar a Robinho Junior amenazan con pedir la libertad de acción. El motivo es que no se encuentran las condiciones de seguridad básicas para asegurar la integridad de su representado y entienden que debería marcharse a otra institución con el fin de poder desarrollar su carrera con mayor tranquilidad.

Mientras que el medio R7 Esportes lanzó una conclusión sobre lo sucedido que vuelve a colocar al joven jugador en el foco de la tormenta debido a un detalle que figura en su contrato. “Hay versiones dentro del club que dicen que Robinho y sus representantes armaron este lío por su promesa de minutos tras renovar contrato hasta 2031”, expresaron. El paso de los días confirmará cuál es la decisión de Santos sobre la paz que se rompió el pasado 3 de mayo.

¿Esto afecta a su presencia en el Mundial?

De acuerdo con varios rumores, Carlo Ancelotti tendría 24 de los 26 nombres que debe anotar en la lista que la Selección de Brasil debe presentar de cara al próximo 30 de mayo. Uno de los lugares disponibles sería para Neymar, que se encuentra peleando con otros jugadores que también reúnen los méritos necesarios para ser convocados al Mundial.

Sin embargo, el conflicto con Robinho Junior puede ser un factor más que determinante. “El staff de Neymar e incluso integrantes de la Selección aconsejaron al delantero que llame a Ancelotti y a Rodrigo Caetano y les recuerde que quiere estar en la Canarinha y que no causará problemas”, expresaron desde el medio Planeta do Futebol en relación al próximo paso que Ney debe realizar para mantener viva la esperanza.