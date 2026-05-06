Los Rolling Stones celebran el próximo lanzamiento de su vigésimo quinto álbum de estudio

FOTO DE ARCHIVO. Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood posan en la alfombra roja durante el lanzamiento del nuevo álbum de estudio de The Rolling Stones, "Foreign Tongues", en el barrio de Brooklyn de Nueva York, Estados Unidos

Los tres miembros supervivientes de los Rolling Stones asistieron el martes a un acto con alfombra roja en Brooklyn para celebrar el lanzamiento del vigésimo quinto álbum de estudio de la ‌banda, "Foreign Tongues", sucesor de su disco de 2023, ‌que ganó un Grammy.

La colección de 14 temas verá la luz el 10 de julio, coincidiendo con el 64º aniversario de la banda de rock inglesa de raíces blues y R&B que se convirtió en uno de los grupos de música pop más exitosos, influyentes y duraderos del mundo.

La portada del álbum, creada por el pintor Nathaniel Mary Quinn, presenta una imagen compuesta, colorida y casi grotesca, de Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, con sus rasgos faciales exagerados y entremezclados ensamblados en un único retrato desfigurado.

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En una fiesta de presentación celebrada por ​la tarde en el Weylin, un ⁠emblemático local para eventos especiales en el barrio de Brooklyn de la ciudad de Nueva York, los tres ‌Stones desfilaron por la alfombra roja, posaron para las fotos y se sometieron a una ⁠sesión de entrevistas con el cómico y presentador de programas ⁠de entrevistas Conan O'Brien.

La llegada de "Foreign Tongues" ("Lenguas extranjeras"), un título que evoca el característico logotipo de los labios y la lengua de los Stones, fue precedida por el lanzamiento digital el martes del primer sencillo del álbum, "In the Stars", ⁠junto con la canción que abre el álbum, "Rough and Twisted".

"In the Stars" saldrá a la venta ​en formato físico el 15 de mayo.

Los seguidores pudieron disfrutar de un adelanto ‌de "Rough and Twisted" cuando se publicó en abril en ‌formato vinilo limitado como "single" a nombre de The Cockroaches, un antiguo seudónimo de los Stones, para avivar ⁠el interés por el álbum en su conjunto.

'UNA CANCIÓN DE BLUES RUIDOSA Y ENÉRGICA'

Neil McCormick, crítico musical jefe del periódico británico The Telegraph, calificó "Rough and Twisted" como un "un tema de blues digno de cantarse a pleno pulmón, contundente, estridente, desgastado y deshilachado" que no desentonaría en el álbum seminal de la banda de 1972, "Exile on Main Street".

"Foreign Tongues" ​es el segundo álbum ‌de estudio de los Stones desde la muerte del batería Charlie Watts en 2021 y el vigésimo quinto trabajo con material nuevo desde que la banda se fundó en 1962 con una formación que incluía a Jagger como vocalista, a Richards a la guitarra y al multiinstrumentista Brian Jones, que falleció en 1969.

Watts y el bajista Bill Wyman se unieron al principio para completar la ⁠primera formación estable de músicos que se dio a conocer como los Stones. Wood se unió al grupo en la década de 1970 para sustituir al guitarrista rítmico Mick Taylor, que abandonaba la banda, y Wyman dejó el grupo a principios de la década de 1990.

El trío principal restante, formado por Jagger, Richards y Wood, se reunió para "Hackney Diamonds" (2023), entonces el primer álbum de música original de los Stones en 18 años y una colección de temas que ganó el premio Grammy al mejor álbum de rock. También fue notable por contener algunos de los últimos trabajos de estudio grabados por Watts, ‌así como las primeras colaboraciones en estudio del batería Steve Jordan con los Stones.

Jordan y el bajista Darryl Jones forman la sección rítmica de "Foreign Tongues", que también cuenta con una "aparición especial" de Watts, según el material promocional de la banda.

Otros artistas invitados en el último álbum incluyen a Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith, de The Cure, y Chad Smith, de los Red Hot Chili Peppers.

En el evento del martes, Jagger comentó que el productor del álbum, Andrew Watt, "intentó ‌que Paul (McCartney) y yo nos reuniéramos para componer algo, pero al final nunca lo hicimos". McCartney también tocó en "Hackney Diamonds", proyecto que asimismo supervisó Watt.

A pesar de la considerable trayectoria como estrellas del rock que han acumulado Jagger, de 82 años, Richards, de ‌82, y Wood, de 78, ⁠es posible que el vigésimo quinto álbum de estudio de los Stones no sea el canto del cisne de la banda.

El crítico jefe de rock y pop del diario británico ​The Times, Will Hodgkinson, dijo en abril de que la banda había acumulado un fondo de al menos diez canciones más sin utilizar de sus últimas sesiones como material para otro álbum.

Con información de Reuters