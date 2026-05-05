Colapinto obtuvo su mejor resultado en la F1.

Tras haber clasificado en el octavo lugar en la clasificación del sábado, Franco Colapinto tuvo una fantástica largada este domingo en el GP de Miami, por lo que pudo defender su posición e incluso fue subiendo en el clasificador con el paso de las vueltas. La espera de la lluvia que nunca llegó hizo que el pilarense estire mucho su primer stint, de manera tal que llegó a ponerse cuarto antes de su único paso por boxes.

Desde su regreso a pista con los neumáticos duros, el piloto argentino se mantuvo en solitario en el octavo lugar y cruzó la línea de meta en esa posición, de manera tal que había sumado cuatro puntos para el campeonato de la Fórmula 1. Sin embargo, había varias situaciones anotadas por los comisarios para su investigación, siendo la mayoría delante de Franco, con Max Verstappen, Charles Leclerc y George Russell en la mira.

Luego de más de dos horas de espera, los comisarios de la FIA, que citaron a cada piloto con sus respectivos representantes de equipo para analizar cada situación en particular, emitió los comunicados en su portal oficial. Mientras que Russell no recibió castigo alguno por su toque con Verstappen, el neerlandés fue penalizado con cinco segundos por cruzar la línea blanca en su salida de boxes, aunque no cambió su resultado final.

Esto se debió principalmente a la dura sanción que recibió Leclerc, con 20 segundos por salirse reiteradamente de los límites de pista en la última vuelta, lo que le sirvió a Colapinto para subir al séptimo lugar. De hecho, Franco recibió la noticia con mucho entusiasmo en las redes sociales, donde incluso aprovechó para agradecer a Lionel Messi por su visita al Autódromo Internacional de Miami.

“De las mejores semanas de mi vida!!!!! Gracias por acompañarme Leo Messi, sos mi ídolo. P7 VAMOOOOOSSSSSSS!!!!!!!!!! GRAN FINDEEEE”, escribió el piloto de Alpine en su cuenta de Instagram. Dicho posteo fue acompañado con una serie de imágenes con el capitán de la Selección Argentina y también de un abrazo con Andrea Kimi Antonelli, el ganador de la fecha y actual líder del campeonato.

Franco escogió una foto con Messi para su posteo.

Las veces que Colapinto sumó en la F1

Franco Colapinto había tenido hasta el momento su mejor actuación en la F1 con su visita a Bakú en 2024 con Williams, donde terminó octavo, mismo resultado que había obtenido inicialmente este domingo. Sin embargo, con la sanción a Leclerc, Miami pasó a representar el mejor resultado del argentino en la F1, que llegó a la zona de puntos en cuatro ocasiones desde su arribo a la máxima categoría: