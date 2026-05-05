Rubio espera mantener una reunión "franca" con el papa mientras Trump lanza nuevas críticas

FOTO DE ARCHIVO. El papa León XIV estrecha la mano del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mientras se reúnen en el Vaticano

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, espera mantener una reunión "franca" con el papa León XIV durante una visita ‌al Vaticano esta semana, según ‌dijo el martes el embajador estadounidense, después de que el presidente Donald Trump lanzara un nuevo dardo contra el papa por criticar la guerra de EEUU en Irán.

"Los países tienen desacuerdos, y creo que una de las formas de superarlos es (...) a través de la fraternidad y el diálogo auténtico", dijo Brian Burch, embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede.

"Creo que el secretario ​viene aquí con ese ⁠espíritu", dijo Burch a los periodistas. "Para mantener una conversación franca sobre la ‌política de Estados Unidos, para entablar un diálogo".

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Trump ha menospreciado repetidamente ⁠al primer papa nacido en Estados Unidos ⁠en las últimas semanas, lo que ha provocado una reacción negativa por parte de líderes cristianos de todo el espectro político.

En sus últimos comentarios, Trump dijo ⁠a Hugh Hewitt, presentador de un programa de radio de derecha, que "el ​papa prefiere hablar de que está bien que Irán ‌tenga un arma nuclear, y no ‌creo que eso sea muy bueno".

"Creo que está poniendo en peligro a ⁠muchos católicos y a mucha gente. Pero supongo que, si depende del papa, él piensa que está bien que Irán tenga un arma nuclear", dijo Trump.

León nunca ha dicho que Irán deba tener armas nucleares, pero se ha ​opuesto a la ‌guerra que, según Trump, tiene como objetivo poner fin al programa nuclear iraní.

Rubio es católico, al igual que el vicepresidente J. D. Vance. Ambos se reunieron con León hace un año tras asistir a su misa inaugural, la única reunión conocida hasta la fecha ⁠a nivel ministerial del Gobierno de Trump con el papa.

El martes, tras un acto organizado por su embajada en la Universidad Gregoriana de Roma, se le preguntó a Burch si Rubio esperaba reparar la relación entre Trump y León.

"No acepto la idea de que exista de alguna manera una profunda brecha", respondió el embajador. Rubio viene, dijo Burch, para que Estados Unidos y el Vaticano puedan "entenderse mejor y, si ‌hay diferencias, sin duda hablar para resolverlas".

Rubio también tiene previsto reunirse el viernes en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien defendió al papa. Su ministro de Defensa ha afirmado que la guerra en Irán pone en riesgo el liderazgo de Estados Unidos.

León, que el viernes cumple su primer año como líder ‌de la Iglesia católica, con 1.400 millones de fieles, mantuvo un perfil relativamente bajo en la escena internacional durante los primeros meses de su papado, pero en las últimas ‌semanas se ha ⁠erigido en firme crítico de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El papa también ha criticado duramente las políticas ​antiinmigración de línea dura del Gobierno de Trump y ha pedido el diálogo entre EEUU y Cuba, de mayoría católica, para evitar la violencia.

Con información de Reuters