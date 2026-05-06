Las bolsas europeas suben ante el optimismo por el acuerdo de paz en Oriente Medio

El gráfico del índice bursátil alemán DAX se muestra en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

​Las bolsas europeas subían el miércoles, ante la caída ‌de los ‌precios del petróleo y el aumento del optimismo de los inversores después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara que se ​habían logrado "grandes ⁠avances" hacia un acuerdo de ‌paz global con ⁠Irán.

El índice paneuropeo ⁠STOXX 600 avanzaba un 1% hasta los 615,62 puntos, a las 0703 GMT, ⁠lo que supuso su ​segundo día consecutivo ‌de ganancias. Las ‌principales bolsas regionales también registraban ⁠subidas, con el FTSE 100 de Londres y el IBEX 35 de España subiendo ambos más ​de ‌un 1%.

Europa, dependiente de la energía, se ha quedado rezagada respecto a los principales mercados globales, que ⁠han alcanzado máximos históricos impulsados por el optimismo generado por la inteligencia artificial.

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Novo Nordisk crecía casi un 7% después de que el fabricante de Wegovy anunciara unos ‌ingresos y un beneficio operativo ajustado en el primer trimestre por encima de las expectativas, lo que elevó ligeramente sus ‌previsiones para todo el año.

El grupo energético noruego Equinor perdía un 5% ‌y las ⁠acciones del fabricante de automóviles alemán BMW avanzaban un ​4,6% tras publicar sus resultados trimestrales.

Con información de Reuters