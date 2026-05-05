Soberanía sanitaria: Formosa consolida su producción pública de medicamentos a través de Laformed 

En Formosa, el sistema de salud busca sostener el acceso a medicamentos frente a cambios en la política nacional. En ese contexto, el laboratorio estatal Laformed gana protagonismo como herramienta para garantizar tratamientos y reducir la dependencia externa.

Según explicó el gerente de planta, Ricardo Acosta, la desregulación del mercado farmacéutico y el recorte del Programa Remediar modifican el acceso a medicamentos en todo el país. Además, advirtió que la reducción de ese programa, que aseguraba distribución gratuita, generará más demanda en el sistema público. “Va a haber mayor presión porque deja sin cobertura a millones de personas”, señaló.

El corte al programa REMEDIAR

El Gobierno nacional avanzó en abril con una fuerte reestructuración del Programa Remediar, reduciendo su vademécum de 79 a solo tres medicamentos enfocados en enfermedades cardiovasculares. Desde el Ministerio de Salud argumentaron que la medida busca mejorar la eficiencia y el control en la distribución, además de concentrar recursos en patologías de alta prevalencia.

Sin embargo, informes del sector advierten que el recorte deja sin cobertura tratamientos clave para enfermedades frecuentes como diabetes, asma e infecciones agudas, que representaban gran parte de las consultas en el primer nivel de atención, lo que podría trasladar mayor presión a los sistemas de salud provinciales.

Producción local y soberanía sanitaria

Frente a este escenario, desde el laboratorio estatal Laformed señalaron que la provincia está en condiciones de amortiguar el impacto del recorte nacional. “La empresa trabaja de forma directa con el sistema de salud provincial, por lo que sus productos pueden paliar esa reducción”, explicó su gerente de planta, Ricardo Acosta.

Remarcaron que el modelo local se apoya en la producción pública de medicamentos como estrategia para garantizar el acceso sin depender exclusivamente del mercado. “En Formosa se trabaja de forma distinta, con un esquema de soberanía sanitaria”, sostuvo.

Actualmente, Laformed produce medicamentos clave para el sistema público, entre ellos analgésicos como paracetamol e ibuprofeno, y tratamientos para enfermedades crónicas como enalapril y amlodipina, lo que le permite cubrir parte de la demanda ante un contexto más restrictivo a nivel nacional.

Capacidad de expansión

El funcionario destacó que la provincia cuenta con infraestructura y recursos humanos capacitados para ampliar la producción en caso de ser necesario. "Están las instalaciones y el recurso humano formoseño para ampliar nuestra producción y hacernos cargo de esa mayor demanda que seguramente va a existir en todo el sistema público de medicamentos", señaló.

Con un nuevo contexto sanitario abre un desafío para las provincias, que deberán reforzar sus sistemas ante la reducción del rol del Estado nacional en la provisión de medicamentos, Formosa apuesta a consolidar su esquema de producción local como respuesta estratégica, con el objetivo de sostener el acceso a tratamientos y garantizar la cobertura en el sistema público de salud.