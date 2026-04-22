El cierre del Programa Remediar profundiza el recorte en salud pública y Formosa endurece tensiones con Nación

La eliminación del Programa Remediar por parte del gobierno de Javier Milei generó fuertes cuestionamientos desde Formosa, donde advierten que la medida afectará directamente a los sectores más postergados y al funcionamiento del sistema sanitario. Remediar abastecía de medicamentos esenciales a centros de salud de todo el país y permitía garantizar el acceso a tratamientos básicos en la atención primaria

Al respecto, la diputada provincial justicialista Cristina Mirassou, médica de profesión, calificó la decisión como "una barbaridad" y la vinculó con una política de ajuste a nivel nacional. "Lo que ocurre es una barbaridad. Se trata de otro ajustazo del Gobierno nacional", sostuvo en declaraciones a AGENFOR.

Según detalló Mirassou, el programa también impulsaba instancias de formación y articulación con otros dispositivos sanitarios. “Remediar funcionaba tan bien, realizó excelentes capacitaciones para profesionales de la salud de primer nivel y promovió la articulación con el Programa de Médicos Comunitarios”, explicó.

Un programa clave para la atención primaria

La legisladora cuestionó los fundamentos de la medida y sostuvo que responde a una lógica de recorte del gasto público. Según planteó, se trata de una decisión tomada "solo para que el presidente Milei pueda exhibir algún número de ajuste".

De acuerdo a los datos expuestos, el programa alcanzaba a unos seis mil centros de salud en todo el territorio nacional. En el caso de Formosa, el beneficio llegaba a un promedio de 84 establecimientos. "Es decir, miles de centros sanitarios serán muy perjudicados con esta decisión", remarcó Mirassou, al advertir sobre las consecuencias directas en la red de atención primaria.

La diputada también alertó sobre el efecto en cadena que podría generar la medida. Sin la provisión de medicamentos en centros de salud, la demanda podría trasladarse a hospitales de mayor complejidad. En ese marco, definió la decisión como “un atentado contra la salud y el sistema”, al considerar que "ahora se recargarán los hospitales que están para atenciones de otra complejidad".

Más salud en Formosa

Mientras Nación desfinancia la salud de los argentinos, el hospital de Tres Lagunas de La Rioja completó dos intensas jornadas sanitarias donde se aplicaron 143 vacunas antigripales, y se alcanzó a 89 adultos y 34 menores en el marco de la campaña provincial. El operativo, iniciado el 15 de abril bajo la dirección de Alejandro Gómez, incluyó recorridos casa por casa para identificar a grupos de riesgo, como embarazadas, adultos mayores y personal estratégico.

Este año, la estrategia sumó a personas de entre 3 y 64 años con patologías de base con la búsqueda de fortalecer la inmunización ante el incremento de enfermedades respiratorias estacionales. A pesar de las inclemencias climáticas, las brigadas de salud mantuvieron el despliegue en turnos matutinos y vespertinos para garantizar el acceso a quienes tienen dificultades de movilidad. Además de las dosis contra la gripe, los equipos completaron esquemas con vacunas contra el neumococo y refuerzos de COVID-19, cumpliendo con las normativas vigentes.