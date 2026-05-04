Marcelino dejará el cargo de entrenador del Villarreal al final de la temporada

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, dejará el club al final de la temporada a pesar de haber conseguido la clasificación para la Liga de Campeones por segundo año consecutivo, según informó el lunes el club de LaLiga.
El técnico, de 60 años, que también dirigió al equipo entre 2013 y 2016 y lo llevó de vuelta a la máxima categoría del fútbol español, ha sido el entrenador que más tiempo ha estado al frente del Villarreal, con 298 partidos disputados en todas las competiciones.
El Villarreal ocupa la tercera posición en LaLiga a falta de cuatro jornadas, una posición que le garantiza la participación en la élite del fútbol europeo la próxima temporada.
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Marcelino, que regresó al Villarreal en 2023, ganó la Copa del Rey con el Valencia en 2019 y la Supercopa de España con el Athletic de Bilbao en 2021. Su nombre ha sonado para varios clubes de la Premier League inglesa.
Con información de Reuters