Marcelino dejará el cargo de entrenador del Villarreal al final de la temporada

FOTO DE ARCHIVO: Fútbol - Liga de Campeones de la UEFA - Tottenham Hotspur vs. Villarreal - Estadio Tottenham Hotspur, Londres

​El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, dejará ‌el club ‌al final de la temporada a pesar de haber conseguido la clasificación para la Liga de Campeones por segundo año consecutivo, ​según informó ⁠el lunes el club ‌de LaLiga.

El técnico, ⁠de 60 años, ⁠que también dirigió al equipo entre 2013 y 2016 y ⁠lo llevó de vuelta ​a la máxima ‌categoría del fútbol ‌español, ha sido el ⁠entrenador que más tiempo ha estado al frente del Villarreal, con 298 ​partidos ‌disputados en todas las competiciones.

El Villarreal ocupa la tercera posición en LaLiga a falta de ⁠cuatro jornadas, una posición que le garantiza la participación en la élite del fútbol europeo la próxima temporada.

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Marcelino, que regresó al Villarreal en ‌2023, ganó la Copa del Rey con el Valencia en 2019 y la Supercopa de España con el ‌Athletic de Bilbao en 2021. Su nombre ha sonado para ‌varios clubes ⁠de la Premier League inglesa.

Con información de Reuters