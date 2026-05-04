Coquimbo Unido vs Universitario: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo B de la Copa Libertadores

El duelo entre Coquimbo Unido y Universitario correspondiente a la fecha 4 del grupo B se disputará en el Coloso del llano desde las 21:00 (hora Argentina), el jueves 7 de mayo.

Así llegan Coquimbo Unido y Universitario

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

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Últimos resultados de Coquimbo Unido en partidos de la Copa Libertadores

Coquimbo Unido buscará la victoria luego de caer 0 a 3 frente a Tolima. En 1 partido ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 4 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Universitario en partidos de la Copa Libertadores

Universitario venció en casa a Nacional por 4 a 2. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 1 y perdido 1. Además, logró gritar 4 goles y ha recibido 4 en su arco.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 14 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Coquimbo Unido.

Ambos equipos están en una posición comprometida en la clasificación y necesitan escalar en la tabla. Coquimbo U., el último del Grupo B, consiguió 4 unidades. Universitario se encuentra apenas un lugar arriba y tan solo consiguió obtener 4 puntos.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Maximiliano Ramírez.

Fechas y rivales de Coquimbo Unido en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo B - Fecha 5: vs Tolima: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 6: vs Nacional: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Universitario en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo B - Fecha 5: vs Nacional: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 6: vs Tolima: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Coquimbo Unido y Universitario, según país