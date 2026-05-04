Presidente de la FIA evalúa propiedad de varios equipos y espera que Horner vuelva a la F1

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff (izq), habla con el presidente ejecutivo de la Fórmula Uno, Stefano Domenicali (ctro), y el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, durante el Gran Premio de Miami de Fórmula Uno, en el Autódromo Intern

El organismo rector de la Fórmula Uno está estudiando si debería permitirse la propiedad de varios equipos, después de que se ‌haya relacionado a Mercedes con ‌una participación minoritaria en Alpine, propiedad de Renault.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), declaró en el Gran Premio de Miami que, personalmente, se opone a ello, aunque indicó que entiende los argumentos a favor.

Red Bull es propietaria actualmente de dos de los 11 equipos de la competición —Red Bull Racing y Racing Bulls— y, aunque operan de forma independiente, ​todos los pilotos tienen ⁠contratos centralizados y el movimiento de personal directivo entre ambos equipos es ‌fluido, en lugar de estar sujeto a largos periodos de "licencia ⁠de espera".

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Los rivales, y en particular Zak ⁠Brown, de McLaren, han destacado la desventaja a la que se enfrentan a la hora de contratar personal de alto nivel, así como el riesgo de ⁠colusión entre equipos con una propiedad común.

Ben Sulayem afirmó que la ​propiedad de varios equipos podría ser aceptable si se ‌hace por las "razones adecuadas".

"Siempre que no ‌se intente adquirirla (la participación) porque no se quiere que otros la adquieran, ⁠o para obtener poder de voto en lo que respecta a la normativa, entonces quizá esté bien", señaló. "Pero creo que ser propietario de dos equipos no es la forma correcta de hacerlo; esta es mi opinión personal, ​pero lo ‌estamos estudiando porque es un asunto complicado".

Red Bull compró Minardi a finales de 2005, cuando el equipo estaba al borde de la desaparición, salvando puestos de trabajo y manteniendo los autos en una parrilla de salida que, de otro modo, habría quedado mermada.

El segundo ⁠equipo ha servido de cantera para el excampeón Red Bull, dando a conocer a los múltiples campeones Max Verstappen y Sebastian Vettel, así como a una serie de ganadores de carreras a lo largo de los años.

El exjefe del equipo Red Bull, Christian Horner, despedido en julio, ha sido relacionado con una participación del 24% en Alpine en manos de un grupo de inversores liderado por ‌Otro Capital, que quiere vender.

El jefe de facto de Alpine, Flavio Briatore, confirmó en marzo que Mercedes también estaba interesada en la participación. Tal movimiento dejaría fuera de juego a Horner, un viejo enemigo del jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff.

Ben Sulayem dijo que espera ver a Horner regresar de una forma u ‌otra.

"¿Quién puede borrar el nombre de Christian Horner del automovilismo y de la Fórmula Uno?", preguntó. "No se puede. Siempre tuvo éxito. Pero el éxito también tiene enemigos, como ‌sabemos".

"Si me preguntas, ⁠le echamos de menos en este deporte y yo, desde luego, sí. Sigo en contacto con él y fue bueno ​para el equipo, bueno para el deporte", comentó. "Quiere volver. Hablo con él regularmente y creo que volverá. Cuando vuelva, será como si se hubiera ido de vacaciones (...) ha sido una personalidad en este deporte".

(Editado en español por Carlos Serrano)