FIFA se enfrenta a crisis por transmisión del Mundial, con problemas para India y China

Imagen de archivo del logo del Mundial de la FIFA 2026 durante un evento inaugural en Nueva York, EEUU.

Por Aditya Kalra, Munsif Vengattil y Amlan ​Chakraborty

NUEVA DELHI, 4 mayo (Reuters) - Es posible que millones de aficionados al fútbol de los dos países más poblados del mundo no puedan ver el Mundial que comienza el mes que viene, debido a un punto ‌muerto en las negociaciones sobre los derechos de ‌transmisión en India y la falta de una decisión oficial en China.

En India, una empresa conjunta de Reliance y Disney ha ofrecido 20 millones de dólares por los derechos de emisión del Mundial, una fracción de lo que pedía la FIFA, lo que no es aceptable para el organismo rector mundial del fútbol, según informaron el lunes dos fuentes a Reuters.

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Sony mantuvo conversaciones, pero también decidió no presentar una oferta por los derechos de la FIFA para India, según afirmó una tercera fuente con conocimiento directo del asunto.

Tampoco se ha anunciado ningún acuerdo para China, que según la FIFA representó ​el 49,8% de todas las ⁠horas de visionado en plataformas digitales y redes sociales a nivel mundial durante el Mundial de 2022.

La FIFA no ‌respondió a una solicitud de comentarios de Reuters. Reliance-Disney, una empresa conjunta liderada por Reliance, ⁠del multimillonario Mukesh Ambani, no respondió a las solicitudes de comentarios, al ⁠igual que Sony.

La falta de un acuerdo de transmisión confirmado con India o China es inusual en esta fase. En anteriores Mundiales, incluidos los de 2018 y 2022, la cadena estatal china CCTV se aseguró los derechos con mucha ⁠antelación y comenzó a emitir contenido promocional y anuncios patrocinados semanas antes del torneo.

CCTV, que cuenta con un ​amplio alcance en televisión y plataformas digitales, no respondió de inmediato a una ‌solicitud de comentarios.

China representó el 17,7% e India el 2,9% ‌del alcance global de la televisión lineal del torneo de 2022. Ambos países sumaron el 22,6% del alcance ⁠global total del streaming digital de ese Mundial. El torneo de 2026 comienza el 11 de junio, lo que deja apenas cinco semanas para cerrar el acuerdo, instalar la infraestructura de retransmisión y vender el inventario publicitario.

ENORME POPULARIDAD

En el caso indio, la FIFA solicitó inicialmente 100 millones de dólares por los derechos de transmisión de los Mundiales de 2026 ​y 2030, según las ‌fuentes, que prefirieron mantener el anonimato debido al carácter privado de las negociaciones.

Cuando el torneo se transmitió por última vez en India en 2022, la entonces división de medios independiente de Reliance se hizo con los derechos por unos 60 millones de dólares, lo que se anunció unos 14 meses antes del evento en Qatar. El campeonato atrajo a más de 110 millones de espectadores digitales en todas ⁠sus plataformas.

Desde entonces, Reliance y Disney han formado una empresa conjunta para convertirse en una fuerza dominante en el panorama de los medios de comunicación y el streaming de India, y la oferta de 20 millones de dólares de la FIFA subraya el poder de negociación que tiene el grupo.

La FIFA había rebajado significativamente su petición respecto a los 100 millones de dólares iniciales, pero no se ha mostrado muy receptiva a la cifra de 20 millones ofrecida por Reliance, según una fuente.

Reliance-Disney, que ha gastado miles de millones en derechos de transmisión de críquet, cree que el Mundial tendrá menos audiencia en India, ya ‌que el torneo se celebra en Estados Unidos, Canadá y México, y la mayoría de los partidos se emitirán pasada la medianoche local, según las fuentes.

China cuenta con unos 200 millones de aficionados al fútbol, más que cualquier otro país, pero no ha logrado formar equipos de talla mundial, en parte debido a un enfoque verticalista en el que los clubes seleccionan a los jugadores de un grupo muy reducido de candidatos preseleccionados.

La segunda fuente añadió que el fútbol no goza del mismo ‌prestigio comercial en India que su deporte más popular, el críquet, y que la ralentización de la publicidad relacionada con la guerra de Irán ha erosionado aún más las expectativas de ingresos. "El fútbol es un segmento de nicho en India", señaló.

Sony, que cuenta ‌con canales de televisión y ⁠una aplicación de streaming en India, también decidió no adquirir los derechos de transmisión de la FIFA, ya que no tenía sentido desde el punto de vista económico para el grupo, según ​la tercera fuente del sector.

"No queda mucho tiempo, pero no lo calificaría de punto muerto. Es más bien como si estuviéramos al final de una partida de ajedrez a la que le quedan un par de jugadas", afirmó Rohit Potphode, socio director de deportes de la agencia de publicidad Dentsu India.

(Reporte adicional de Qiaoyi Li; editado en español por Carlos Serrano)