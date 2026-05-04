Guyana dice a la CIJ que reclamo de Venezuela sobre el Esequibo supone una amenaza existencial

FOTO DE ARCHIVO: Un miembro de la Asamblea Nacional sostiene un mapa que muestra la disputada región de Esequibo como parte de Venezuela, en medio de la escalada de tensiones entre Venezuela y Guyana

Guyana solicitó a los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que dictaminen que Venezuela no ‌tiene un derecho ‌legítimo sobre la región del río Esequibo, potencialmente rica en petróleo, que ha sido objeto de una disputa entre estos vecinos latinoamericanos desde la época colonial.

"Hacer frente a las pretensiones de un vecino más grande y poderoso sobre nuestro territorio no solo ha amenazado nuestra ​paz y seguridad, ⁠sino que ha frenado nuestro desarrollo", dijo el ‌ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, Hugh ⁠Hilton Todd, ante los jueces ⁠al inicio de las audiencias de una semana de duración en la Corte Internacional de Justicia.

El objeto de la ⁠controversia es un territorio fronterizo de 160.000 km² (62.000 ​millas cuadradas) alrededor del río Esequibo, ‌compuesto en su mayor parte ‌por selva, y una zona marítima en la que ⁠se han realizado importantes descubrimientos de petróleo y gas.

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Todd dijo que la reivindicación "ilegal" de Venezuela afecta a más del 70% del territorio de Guyana.

En 2018, ​Guyana llevó ‌el caso ante la CIJ —el máximo tribunal de las Naciones Unidas—, que se ocupa de las disputas entre Estados, y le pidió que confirmara la frontera establecida en un arbitraje de ⁠1899 entre Venezuela y la entonces colonia de la Guayana Británica, según el cual el territorio pertenece a Guyana.

En un referéndum celebrado en 2023, los votantes venezolanos rechazaron la jurisdicción de la CIJ sobre la disputa territorial con Guyana y respaldaron la creación de un nuevo estado en ‌la región del Esequibo, que Venezuela estableció un año después.

Tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa por parte de las fuerzas estadounidenses en enero, Venezuela está siendo administrada por un gobierno interino. Venezuela tendrá ‌la oportunidad de exponer sus argumentos el miércoles.

La sentencia definitiva del caso se dictará dentro de unos meses. Las resoluciones ‌de la CIJ ⁠son vinculantes e inapelables, pero el tribunal no tiene medios para hacerlas cumplir por ​sí mismo, por lo que depende del Consejo de Seguridad de la ONU.

Con información de Reuters