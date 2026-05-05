Meta ampliará las medidas de protección para adolescentes a los 27 países de la UE

Adolescentes posan para una foto sosteniendo teléfonos inteligentes frente al logotipo de Facebook en esta ilustración

Por Foo Yun ​Chee

BRUSELAS, 5 mayo (Reuters) - Meta Platforms ampliará las medidas de seguridad tecnológicas para las ‌cuentas de adolescentes ‌a los 27 países de la Unión Europea y a Facebook en Estados Unidos, anunció el martes el gigante tecnológico estadounidense, en un intento por hacer frente a las críticas sobre sus esfuerzos por proteger ​a los adolescentes ⁠en internet.

Las empresas tecnológicas están sometidas a ‌una presión cada vez mayor ⁠en todo el mundo para ⁠que adopten medidas de verificación de la edad, ante la creciente preocupación por los abusos ⁠en internet, la salud mental de ​los adolescentes y la difusión ‌de imágenes sexuales de menores ‌generadas por inteligencia artificial.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El año pasado, ⁠Meta implementó una tecnología para detectar de forma proactiva las cuentas que sospecha que pertenecen a adolescentes, incluso si indican una ​fecha de ‌nacimiento de adulto, y someterlas a las protecciones de las cuentas para adolescentes.

"Esta tecnología se ampliará a 27 países de la Unión Europea. Meta ⁠también está ampliando esta tecnología a Facebook en Estados Unidos por primera vez, y Reino Unido y la UE le seguirán en junio", dijo la empresa en una publicación en su blog.

También detalló su uso de IA avanzada para ‌detectar cuentas de menores más allá de la simple declaración de edad.

Esto incluye el uso de tecnología de IA para analizar perfiles completos en busca de pistas contextuales que determinen ‌si una cuenta probablemente pertenece a un menor, así como el refuerzo de las medidas de ‌prevención para ⁠evitar la creación de nuevas cuentas por parte de usuarios que Meta ​sospeche que son menores de edad.

Con información de Reuters