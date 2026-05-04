La mayoría del tráfico marítimo cerca de Ormuz sigue paralizado pese a la última promesa de EEUU

FOTO DE ARCHIVO. Buques y embarcaciones en el estrecho de Ormuz, Musandam, Omán

​No se observaban indicios de un aumento del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz el lunes, un día después de que ‌el presidente Donald Trump anunciara que ‌Estados Unidos pondría en marcha medidas para facilitar la navegación.

Solo un petrolero —un buque de transporte de GLP de tamaño pequeño sujeto a sanciones—, junto con unos pocos buques de carga y un cablero, atravesaron el golfo de Omán el lunes, según datos de MarineTraffic.

No se observó a ningún petrolero ni a otros buques comerciales haciendo cola para transitar, y el grupo naviero alemán ​Hapag-Lloyd dijo que el tránsito ⁠de sus buques seguía siendo imposible debido a la falta de claridad ‌sobre los procedimientos de paso seguro.

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El Mando Central de Estados ⁠Unidos (CENTCOM, por su acrónimo en inglés) dijo que ⁠comenzaría a ayudar a restablecer la libertad de navegación a través del estrecho el lunes, al tiempo que continuaba su bloqueo a los puertos iraníes.

El sector ⁠naviero no ha recibido ninguna orientación sobre la operación estadounidense ni ​sobre sus intenciones, mientras que la situación general de seguridad ‌se mantenía sin cambios, según la ‌asociación naviera Baltic and International Maritime Council (BIMCO).

"Sin el consentimiento de Irán para ⁠permitir que los buques comerciales transiten con seguridad por el estrecho de Ormuz, actualmente no está claro si la amenaza iraní a los buques puede reducirse o suprimirse", afirmó su director de seguridad y protección, Jakob Larsen. ​BIMCO emite alertas ‌de seguridad para el sector.

Cientos de buques mercantes y hasta 20.000 marinos no han podido transitar por la vía navegable como consecuencia de la guerra con Irán, según la Organización Marítima Internacional.

El Centro Conjunto de Información Marítima, liderado por Estados Unidos, dijo que el ⁠nivel de amenaza para la seguridad marítima en el estrecho seguía siendo "crítico", y aconsejó a los marineros que consideraran la posibilidad de trazar una ruta a través de las aguas territoriales de Omán, al sur del esquema de separación del tráfico.

El CENTCOM describió las misiones estadounidenses como "defensivas" y afirmó que combinarían los esfuerzos diplomáticos con la coordinación militar.

Irán, por su parte, advirtió a la Armada de Estados Unidos que ‌se mantuviera alejada del estrecho de Ormuz y dijo que los buques mercantes tendrían que coordinar cualquier paso con sus fuerzas armadas. También publicó un nuevo mapa en el que se delimita lo que, según afirma, es la zona de control de Irán.

Pakistán dijo que los 22 tripulantes del buque portacontenedores de bandera ‌iraní Touska, que fue abordado y confiscado por las fuerzas estadounidenses el mes pasado, fueron evacuados a Pakistán y serían repatriados.

El buque también será devuelto a sus propietarios ‌tras las reparaciones, ⁠según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, que calificó la medida de "gesto de fomento de la confianza".

El bloqueo naval estadounidense ​impuesto a los puertos iraníes el 13 de abril también ha reducido las exportaciones de petróleo de Teherán.

Con información de Reuters