China dice que las sanciones más amplias de EEUU contra Cuba son "ilegales"

China instó el martes a Washington a poner fin de inmediato a su embargo y a las sanciones contra Cuba, afirmando que las medidas ampliadas eran "ilegales" y "violaban gravemente" las normas de las relaciones internacionales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un intento por ejercer más presión sobre La Habana tras la destitución del líder venezolano Nicolás Maduro, firmó el viernes un decreto que amplía las sanciones estadounidenses contra el Gobierno cubano, según informaron a Reuters dos representantes de la Casa Blanca.
Pekín ha expresado su apoyo a la isla tras el recrudecimiento de las tensiones en enero entre Estados Unidos y Cuba, después de que Estados Unidos capturó a Maduro, aliado cercano de Cuba desde hace mucho tiempo.
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"Estados Unidos ha intensificado sus sanciones unilaterales ilegales contra Cuba", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, criticando la medida por "violar gravemente" las normas básicas de las relaciones internacionales.
"China (...) insta a Estados Unidos a poner fin de inmediato al embargo y a las sanciones contra Cuba, así como a cualquier forma de presión coercitiva", añadió en un comunicado, señalando que violaban el derecho del pueblo cubano a la existencia y al desarrollo.
China respalda los esfuerzos del Gobierno comunista cubano por salvaguardar la soberanía y la seguridad nacionales y se opone rotundamente a la injerencia en sus asuntos internos, añadió el ministerio.
Con información de Reuters