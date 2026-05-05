China dice que las sanciones más amplias de EEUU contra Cuba son "ilegales"

Vista de las banderas de Cuba y Estados Unidos junto a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba

China instó el martes a Washington a poner fin de ‌inmediato a ‌su embargo y a las sanciones contra Cuba, afirmando que las medidas ampliadas eran "ilegales" y "violaban gravemente" las normas de las relaciones internacionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un ​intento por ⁠ejercer más presión sobre La Habana ‌tras la destitución del ⁠líder venezolano Nicolás Maduro, ⁠firmó el viernes un decreto que amplía las sanciones estadounidenses contra el Gobierno ⁠cubano, según informaron a Reuters dos ​representantes de la Casa ‌Blanca.

Pekín ha expresado su ‌apoyo a la isla tras ⁠el recrudecimiento de las tensiones en enero entre Estados Unidos y Cuba, después de que Estados Unidos ​capturó a Maduro, ‌aliado cercano de Cuba desde hace mucho tiempo.

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"Estados Unidos ha intensificado sus sanciones unilaterales ilegales contra Cuba", dijo el Ministerio de ⁠Asuntos Exteriores de China, criticando la medida por "violar gravemente" las normas básicas de las relaciones internacionales.

"China (...) insta a Estados Unidos a poner fin de inmediato al embargo y a las sanciones contra ‌Cuba, así como a cualquier forma de presión coercitiva", añadió en un comunicado, señalando que violaban el derecho del pueblo cubano a la existencia y ‌al desarrollo.

China respalda los esfuerzos del Gobierno comunista cubano por salvaguardar la soberanía y ‌la seguridad ⁠nacionales y se opone rotundamente a la injerencia en ​sus asuntos internos, añadió el ministerio.

Con información de Reuters