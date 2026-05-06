Hospitales PAMI mayo 2026: la lista completa de centros gratuitos para jubilados

La red de hospitales propios de PAMI ofrece atención gratuita y sin copagos.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) renovó su listado oficial de hospitales y clínicas propias para mayo de 2026. Son siete centros de salud en todo el país que ofrecen atención gratuita, especializada y sin copagos para más de cinco millones de afiliados. Algunos tienen guardia 24 horas, internación y diagnóstico por imágenes.

Cómo sacar turno en los hospitales PAMI

Para la mayoría de los centros es obligatorio contar con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por el médico de cabecera o especialista del afiliado. La OME es digital. Tu médico la carga en el sistema de PAMI desde su consultorio.

Para la mayoría de los centros es obligatoria la Orden Médica Electrónica. Una vez cargada en el sistema, podés gestionar el turno de manera digital o presencial, según cada establecimiento.

Algunos hospitales, como el Bernardo A. Houssay de Mar del Plata o el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, tienen guardia 24 horas para urgencias. En esos casos, no necesitás turno previo si es una emergencia.

También podés consultar tu cartilla médica desde la app Mi PAMI o desde la web en pami.org.ar/mi-cartilla. Ahí figuran los centros que te quedan cerca y las especialidades disponibles.

Algunos hospitales tienen guardia 24 horas para urgencias y emergencias. No necesitás turno para ir a la guardia. Pero para consultas ambulatorias o estudios programados, sí.

Algunos hospitales tienen guardia 24 horas para urgencias y emergencias.

La lista de hospitales PAMI para mayo 2026

PAMI confirmó los siguientes centros médicos propios. Todos son gratuitos para los afiliados.

Hospital Bernardo A. Houssay (Mar del Plata)

Es un centro de referencia regional en alta complejidad. Tiene servicios de guardia 24 horas, internación, consultorios externos y diagnóstico por imágenes. Está en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Unidad Asistencial Dr. César Milstein (San Cristóbal, Ciudad de Buenos Aires)

Es un hospital universitario que combina atención médica, docencia e investigación. Tiene guardia 24 horas, internación y estudios de diagnóstico. Queda en el barrio de San Cristóbal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Policlínico PAMI I (Rosario)

Está especializado en atención integral para personas mayores. Brinda internación, guardia y atención ambulatoria. Es uno de los dos policlínicos de PAMI en Rosario.

Policlínico PAMI II (Rosario)

Funciona como centro de apoyo complementario al Policlínico PAMI I. Ofrece servicios de atención ambulatoria y estudios especializados. No tiene guardia 24 horas.

Hospital del Bicentenario (Ituzaingó)

Tiene cobertura estratégica en el oeste del Conurbano bonaerense. Brinda internación, guardia 24 horas, consultorios externos y diagnóstico por imágenes. Es uno de los más nuevos.

Para la mayoría de los centros es obligatoria la Orden Médica Electrónica.

Hospital PAMI (Hurlingham)

Está equipado con tecnología moderna para resolver patologías de alta complejidad. Queda en Hurlingham, también en el Conurbano bonaerense.

Clínica PAMI (Lanús)

Brinda atención integral con profesionales especializados en salud para personas mayores. Es una clínica de menor tamaño que los hospitales, pero con servicios clave.

Qué servicios cubren estos hospitales

La red de hospitales propios está pensada para adultos mayores. Por eso, los servicios están orientados a las patologías más frecuentes en esa población.

Entre las prestaciones gratuitas están: