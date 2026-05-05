Reino Unido impone sanciones por reclutar migrantes para luchar con Rusia contra Ucrania

FOTO DE ARCHIVO. El secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, habla con los medios de comunicación tras una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Chipre en Nicosia, Chipre

​Reino Unido dio a conocer el martes sanciones contra 35 personas y entidades que, según dijo, ‌estaban implicadas en ‌el reclutamiento de migrantes vulnerables para luchar por Rusia contra Ucrania y fabricar drones destinados al conflicto.

El Ministerio de Asuntos Exteriores anunció 17 designaciones en el marco de su régimen global de sanciones contra la migración irregular, relacionadas con lo que calificó ​como redes de ⁠trata que facilitan el desplazamiento de personas para ‌enviarlas "al frente como carne de cañón".

Las sanciones ⁠se refieren al tráfico de ⁠personas procedentes de países como Irak, Somalia, Siria y Yemen para luchar en Ucrania, pero también para ⁠viajar a Polonia y Finlandia con el fin ​de provocar desestabilización, según informó el ‌Ministerio de Asuntos Exteriores.

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Reino Unido ‌también añadió 18 designaciones en el marco de ⁠su régimen de sanciones a Rusia, varias de ellas relacionadas con el programa Alabuga Start, que el Ministerio de Asuntos Exteriores describió como "un plan ​de reclutamiento ‌ruso que contrata a personas de fuera de Rusia, normalmente procedentes de entornos económicamente precarios".

Los reclutados, en su mayoría procedentes de Camerún, son puestos a trabajar en una planta ⁠situada a 800 kilómetros al este de Moscú, en la República de Tartaristán, para fabricar drones, según informó el ministerio.

Stephen Doughty, ministro encargado de las sanciones, dijo en un comunicado: "La práctica de explotar a personas vulnerables para sostener la guerra fallida e ilegal de Rusia ‌en Ucrania es una barbaridad".

Añadió que las sanciones "perturbarían las operaciones de quienes trafican con migrantes para utilizarlos como carne de cañón y abastecen las fábricas de drones de (el presidente ruso Vladimir) Putin con componentes ilícitos".

El domingo, ‌Reino Unido dijo que estaba dispuesto a entablar conversaciones para sumarse al préstamo de 90.000 millones de euros (105.000 millones ‌de dólares) ⁠de la Unión Europea a Ucrania, una señal más de la profundización de los ​lazos de defensa europeos.

(1 dólar = 0,7385 libras)

(1 dólar = 0,8560 euros)

Con información de Reuters