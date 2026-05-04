Carabobo vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo H de la Copa Sudamericana

Carabobo recibe el próximo jueves 7 de mayo a River Plate por la fecha 4 del grupo H de la Copa Sudamericana, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el estadio Misael Delgado.

Así llegan Carabobo y River Plate

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

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Últimos resultados de Carabobo en partidos de la Copa Sudamericana

Carabobo sacó un triunfo frente a Blooming, con un marcador 2-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado y 1 perdido, con una cifra de 1 gol en contra y registró 3 a favor.

Últimos resultados de River Plate en partidos de la Copa Sudamericana

River Plate llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a RB Bragantino. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y empatado 1. En esos cotejos, contó un total de 3 goles y le han anotado 1 en su arco.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 15 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y River Plate fue el ganador por 1 a 0.

Con 7 puntos y 3 goles, El Millonario encabeza el Grupo H, mientras que Carabobo está en segunda posición, sumó 6 unidades y convirtió 3 tantos.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Derlis López López.

Fechas y rivales de Carabobo en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo H - Fecha 5: vs Blooming: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 6: vs RB Bragantino: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo H - Fecha 5: vs RB Bragantino: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 6: vs Blooming: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Carabobo y River Plate, según país