El número de afiliación de PAMI tiene 14 dígitos y está en la parte inferior de la credencial.

Mi Cartilla PAMI es la herramienta digital que te permite buscar médicos, clínicas, sanatorios y farmacias adheridos a la obra social. Podés acceder desde la web o desde la app Mi PAMI. Es gratis y está disponible las 24 horas.

Para entrar, necesitás dos datos: tu número de afiliación y tu número de documento. El documento lo sabés de memoria. El problema suele ser el número de afiliación.

Dónde está el número de afiliación en la credencial

El número de afiliación de PAMI tiene 14 dígitos y está en la parte inferior de tu credencial. Buscá una fila de números larga, abajo de todo. Ahí está.

Es importante que sepas que el número de afiliación no es el número de trámite que aparece en otro lado de la credencial. Tampoco es el número de socio ni el código de barra. Es solo esa secuencia de 14 dígitos.

Incluye los dos últimos dígitos sin la barra ni espacios para ingresar correctamente. A veces la credencial muestra los dígitos separados por una barra o por espacios. Cuando los copiés, omití esos símbolos. Anotalos seguidos, uno detrás del otro.

Ejemplo práctico

Imaginá que en tu credencial ves algo como:

12345678901234 / 56

El número de afiliación completo es 1234567890123456 (los primeros 14 dígitos más los dos últimos que están después de la barra). En total, 16 dígitos. Ese es el número que tenés que ingresar.

Si en cambio ves una secuencia de 14 dígitos sola, sin barra, ese es tu número. No le agregues nada.

Qué hacer si no tenés la credencial a mano

Si perdiste la credencial o no la tenés cerca, no te preocupes. Podés encontrar tu número de afiliación de otras maneras:

En la app Mi PAMI: si ya la usaste alguna vez, al iniciar sesión te aparece tu número de afiliación en la pantalla principal.

si ya la usaste alguna vez, al iniciar sesión te aparece tu número de afiliación en la pantalla principal. En un recibo de medicamentos: si retiraste remedios en una farmacia adherida, en el ticket suele figurar tu número de afiliación.

si retiraste remedios en una farmacia adherida, en el ticket suele figurar tu número de afiliación. Llamando al 138: PAMI Escucha te puede dar el número después de verificar tu identidad.

PAMI Escucha te puede dar el número después de verificar tu identidad. En una agencia de PAMI: si te acercás con tu DNI, te lo dan en el acto.

Con ese número y tu DNI podés acceder a Mi Cartilla Médica desde la web. Una vez que lo tengas, anotalo en un lugar seguro. Así no tenés que buscarlo cada vez.

Incluye los dos últimos dígitos sin la barra ni espacios para ingresar correctamente.

Cómo ingresar a Mi Cartilla paso a paso

Entrá a la web oficial de PAMI (pami.org.ar) o abrí la app Mi PAMI. Buscá la sección "Mi Cartilla" o "Cartilla médica". Ingresá tu número de afiliación (los 14 o 16 dígitos según tu credencial). Ingresá tu número de DNI (solo números, sin puntos). Hacé clic en "Continuar".

Si los datos están bien, vas a acceder a la cartilla. Ahí podés buscar por especialidad, por nombre del profesional o por ubicación.

Qué podés hacer en Mi Cartilla

Una vez adentro, tenés varias opciones útiles:

Buscar médicos por especialidad: clínico, oftalmólogo, cardiólogo, etc.

Encontrar clínicas y sanatorios cerca de tu casa.

Ver farmacias adheridas para retirar medicamentos gratis o con descuento.

Consultar horarios de atención y direcciones.

Sacar turnos online (algunos profesionales lo permiten).

Todo esto sin moverte de tu casa. Ideal para evitar filas y traslados innecesarios.