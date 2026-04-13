Médicos de cabecera del PAMI paran por 72 horas y alertan por falta de atención

El conflicto entre el PAMI y los médicos de cabecera volvió a escalar en los últimos días con la convocatoria a un paro por 72 horas que afecta la atención de millones de jubilados y pensionados en todo el país. La medida de fuerza, impulsada por distintas asociaciones profesionales, combina reclamos salariales, demoras en los pagos y cuestionamientos al modelo de contratación vigente. La respuesta del PAMI.

Los médicos de cabecera denuncian que mediante la resolución RESOL-2026-1107-INSSJP-DE#INSSJP que aumenta el pago por paciente a $2.100, el Gobierno Nacional también eliminó la consulta presencial como fuente de ingreso, incorporó más prestaciones dentro de un pago fijo y terminó con el incentivo económico a la formación profesional.

"La explicación de PAMI de rebajar los sueldos es porque el Ministerio de Economía les debe unos $500 mil millones que no se los dan porque hay que recortar el presupuesto", sostuvo en El Destape Radio Fernanda Scoccia, secretaria de la Asociación de profesionales de la salud de APPAMIA.

"Esto es un genocidio y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Al paciente de la tercera edad no lo podes dejar sin atención médica porque tiene enfermedades de base complejas", alertó.

Los trabajadores de la salud denuncian que los honorarios se encuentran “atrasados y desactualizados” frente al contexto inflacionario. Según sostienen, los ingresos que perciben por afiliado no alcanzan a cubrir los costos básicos del ejercicio profesional, lo que incluye alquiler de consultorios, personal administrativo y equipamiento. A esto se suman, afirman, retrasos en la acreditación de pagos y cambios unilaterales en las condiciones contractuales.

El PAMI cuenta con más de 5 millones de beneficiarios, en su mayoría adultos mayores con enfermedades crónicas que requieren seguimiento periódico. En ese contexto, la interrupción del vínculo con el médico de cabecera —quien coordina derivaciones, tratamientos y controles— impacta de manera directa en la continuidad de la atención.

Desde las entidades médicas advierten que la situación no es nueva, pero que se agravó con la resolución de la última semana. Plantean que el sistema actual, basado en un pago capitado (un monto fijo por afiliado), quedó desfasado frente al aumento de costos y a la mayor demanda asistencial. También reclaman una mesa de diálogo formal con las autoridades del PAMI para discutir una recomposición de honorarios y reglas más claras de contratación.

La respuesta del PAMI

El PAMI sostiene que con la resolución el valor cápita se aumentó de $946 a $2100. "Esto da un aumento del ingreso fijo de los médicos de cabecera y es una medida que busca ordenar y proyectar la inversión del Instituto en esta materia controlando los posibles desvíos que se pudieran presentar", sostuvieron.

Luego agregaron que el Gobierno Nacional se compromete a "ir revisando el valor cápita en vistas de acercar a las partes al valor de recomposición que ellos demandan". Asimismo, desde PAMI se esta endureciendo los controles en las transmisiones de las órdenes. "¿Cómo puede ser que un médico declara horas de atención en una localidad por la mañana y horas de atención por la tarde en otra que está a 240km y llegue en una hora? Unificar el nomenclador nos va a permitir también controlar mejor el accionar del médico y la prestación efectivamente realizada", sostuvieron.