Las órdenes médicas electrónicas emitidas desde marzo 2026 se renuevan cada 90 días.

La obra social PAMI actualizó la normativa para la gestión y entrega de pañales para jubilados en todo el país. Ahora las Órdenes Médicas Electrónicas (OME) emitidas o renovadas a partir del 1 de marzo de 2026 deben renovarse obligatoriamente cada 90 días, es decir, cada tres meses, mediante una nueva gestión del médico de cabecera.

Se trata de una medida que busca mantener un control actualizado sobre la necesidad clínica del paciente y garantizar que la provisión sea acorde a su situación de salud presente. Para quienes cuentan con una OME emitida antes del 1° de marzo de 2026, la vigencia original se mantiene hasta su vencimiento.

Cantidades y autorizaciones especiales

Respecto a las cantidades, el organismo informó que se mantendrá el mismo número de unidades que el afiliado ya tenía autorizado para retirar por farmacia. No vas a recibir menos pañales que antes.

En situaciones particulares donde se requiera un volumen mayor al habitual, el sistema exige una autorización especial para habilitar el incremento. Esa autorización la debe gestionar tu médico de cabecera, justificando clínicamente la necesidad de más unidades.

Entrega a domicilio: quién puede recibir

La logística de distribución domiciliaria permite que cualquier persona mayor de 18 años pueda recibir los productos en el lugar de residencia declarado por el beneficiario. No tiene que ser el titular. Un familiar, un cuidador o incluso un vecino pueden recibir el pedido si están en la vivienda.

Qué pasa si no estás en casa

El sistema de distribución domiciliaria contempla protocolos específicos en caso de que el afiliado o un tercero no se encuentren en la vivienda al momento de la llegada del proveedor.

En una primera instancia, el transportista dejará un aviso de visita y programará una segunda instancia de entrega. Si en este segundo intento tampoco se logra concretar la recepción de los insumos, se notificará al usuario sobre un punto de retiro asignado, donde los productos permanecerán disponibles por siete días corridos.

La comunicación sobre cualquier inconveniente o cambio en el estado de la entrega se realizará a través de los canales de contacto que el afiliado tenga registrados ante PAMI (teléfono, correo electrónico, notificaciones en la app).

Cualquier persona mayor de 18 años puede recibir los pañales en tu domicilio.

Cómo reclamar si el producto llega defectuoso o no llega

En el caso de recibir productos defectuosos o ante la falta de entrega del pedido, los beneficiarios deben canalizar su reclamo por las vías oficiales.

PAMI estableció que el reemplazo de la mercadería debe llegar en un plazo máximo de siete días hábiles una vez efectuada la queja.

Para estas gestiones, se encuentra disponible la línea 138 - PAMI Escucha y Responde, que atiende las 24 horas del día para canalizar solicitudes y reclamos vinculados a la provisión.

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