La obra social PAMI actualizó la normativa para la gestión y entrega de pañales para jubilados en todo el país. Ahora las Órdenes Médicas Electrónicas (OME) emitidas o renovadas a partir del 1 de marzo de 2026 deben renovarse obligatoriamente cada 90 días, es decir, cada tres meses, mediante una nueva gestión del médico de cabecera.
Se trata de una medida que busca mantener un control actualizado sobre la necesidad clínica del paciente y garantizar que la provisión sea acorde a su situación de salud presente. Para quienes cuentan con una OME emitida antes del 1° de marzo de 2026, la vigencia original se mantiene hasta su vencimiento.
Cantidades y autorizaciones especiales
Respecto a las cantidades, el organismo informó que se mantendrá el mismo número de unidades que el afiliado ya tenía autorizado para retirar por farmacia. No vas a recibir menos pañales que antes.
MÁS INFO
En situaciones particulares donde se requiera un volumen mayor al habitual, el sistema exige una autorización especial para habilitar el incremento. Esa autorización la debe gestionar tu médico de cabecera, justificando clínicamente la necesidad de más unidades.
Entrega a domicilio: quién puede recibir
La logística de distribución domiciliaria permite que cualquier persona mayor de 18 años pueda recibir los productos en el lugar de residencia declarado por el beneficiario. No tiene que ser el titular. Un familiar, un cuidador o incluso un vecino pueden recibir el pedido si están en la vivienda.
Qué pasa si no estás en casa
El sistema de distribución domiciliaria contempla protocolos específicos en caso de que el afiliado o un tercero no se encuentren en la vivienda al momento de la llegada del proveedor.
En una primera instancia, el transportista dejará un aviso de visita y programará una segunda instancia de entrega. Si en este segundo intento tampoco se logra concretar la recepción de los insumos, se notificará al usuario sobre un punto de retiro asignado, donde los productos permanecerán disponibles por siete días corridos.
La comunicación sobre cualquier inconveniente o cambio en el estado de la entrega se realizará a través de los canales de contacto que el afiliado tenga registrados ante PAMI (teléfono, correo electrónico, notificaciones en la app).
Cómo reclamar si el producto llega defectuoso o no llega
En el caso de recibir productos defectuosos o ante la falta de entrega del pedido, los beneficiarios deben canalizar su reclamo por las vías oficiales.
PAMI estableció que el reemplazo de la mercadería debe llegar en un plazo máximo de siete días hábiles una vez efectuada la queja.
Para estas gestiones, se encuentra disponible la línea 138 - PAMI Escucha y Responde, que atiende las 24 horas del día para canalizar solicitudes y reclamos vinculados a la provisión.
Recomendaciones para no quedarte sin el beneficio
- Verificá las fechas de emisión de las órdenes médicas. Si tu OME se emitió después del 1° de marzo de 2026, recordá que vence a los 90 días. No esperes al último momento para renovarla.
- Solicitá la renovación con antelación suficiente. Hablá con tu médico de cabecera unos días antes del vencimiento para que emita la nueva orden electrónica.
- Mantené actualizados tus datos de contacto en PAMI. Así vas a recibir las notificaciones sobre el estado de tu entrega.
- Si te mudaste, actualizá tu domicilio en PAMI. Los pañales se envían a la dirección que el organismo tiene registrada. Si no está actualizada, la entrega se va a hacer en tu domicilio viejo.