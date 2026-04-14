El tope de ingresos para medicamentos gratis es de 1,5 jubilaciones mínimas.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) actualizó el listado de requisitos para acceder al subsidio del 100% en medicamentos. El criterio principal es el nivel de ingresos, pero también se tienen en cuenta otros factores patrimoniales y sociales.

El tope de ingresos para medicamentos gratis es de 1,5 jubilaciones mínimas. Con la actualización del 2,9% en abril, la jubilación mínima se ubica en $380.319,31. Por lo tanto, el límite para acceder a los remedios gratuitos es de aproximadamente $570.478 mensuales.

Quienes superen ese monto quedan, en principio, fuera del acceso a medicamentos gratuitos. Pero el sistema contempla excepciones.

Otros requisitos patrimoniales

No alcanza con estar por debajo del tope de ingresos. También hay requisitos patrimoniales que pueden dejar afuera del beneficio:

No estar afiliado a una medicina prepaga u otra obra social distinta a PAMI.

No ser propietario de más de un inmueble.

No tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad. Si en el hogar hay una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), se permite hasta un vehículo con menos de 10 años.

No poseer aeronaves o embarcaciones de lujo.

No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

Excepciones: cuando podés acceder aunque superes el tope

Hay dos situaciones en las que podés acceder a los medicamentos gratis aunque no cumplas con todos los requisitos.

Caso 1: convivencia con persona con discapacidad

Si en tu hogar hay un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope de ingresos se amplía a 3 haberes previsionales mínimos (alrededor de $1.140.957). También se permite tener hasta un vehículo con menos de 10 años.

Caso 2: gasto elevado en medicamentos

Podés pedir una excepción si gastás más del 15% de tus ingresos en remedios. Si no cumplís con el tope de ingresos o tenés prepaga, pero el costo de tus medicamentos es igual o mayor al 15% de tus ingresos mensuales, podés solicitar la cobertura al 100% por razones sociales.

Para eso, PAMI te va a pedir:

Un informe social.

Una escala de vulnerabilidad socio-sanitaria.

Una revalidación médica.

Si tenés prepaga o un auto con menos de 10 años, perdés el beneficio.

Qué medicamentos cubre PAMI al 100%

La lista de medicamentos de cobertura total incluye tratamientos para enfermedades crónicas, graves o de alto costo:

Diabetes

Procedimientos oncológicos y oncohematológicos

Hemofilia

VIH y Hepatitis B y C

Tratamientos para trasplantes

Trastornos hematopoyéticos

Artritis reumatoidea

Enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Osteoartritis

Insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Para conocer el registro completo, podés consultar directamente el sitio web de PAMI: www.pami.org.ar/.

Cómo solicitar los medicamentos gratuitos si superás el límite de ingresos

Quienes superan el tope de ingresos no quedan automáticamente excluidos. PAMI prevé un mecanismo de revisión para casos particulares.

Paso 1: reuní la documentación

Recibos de haberes

Recetas médicas actualizadas

Informes que detallen el tratamiento y su costo

Paso 2: demostrá el peso del gasto

Lo importante es acreditar que el gasto en medicamentos tiene un impacto significativo en tu ingreso mensual (más del 15%).

Paso 3: iniciá la solicitud

Podés hacerlo de forma online a través de la web de PAMI o de manera presencial en una agencia.

Paso 4: esperá la evaluación

El organismo analiza cada caso individualmente y define si corresponde la cobertura total.