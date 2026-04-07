PAMI: estos son los medicamentos con cobertura 100% para jubilados en abril 2026

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) presentó cambios durante los últimos meses que modifican el acceso al reintegro por medicamentos recetados. El organismo incorporó controles más estrictos sobre ingresos, patrimonio y cobertura médica antes de aprobar la devolución de gastos.
La actualización, de acuerdo al organismo, es con el fin de priorizar a quienes dependen exclusivamente de su haber previsional para cubrir gastos básicos y tratamientos.
Medicamentos con cobertura del 100%
PAMI mantiene la cobertura total para enfermedades consideradas prioritarias. La lista incluye:
-
Tratamientos para diabetes
-
Medicación oncológica y oncohematológica
-
Tratamiento de hemofilia
-
Medicación para VIH y Hepatitis B y C
-
Medicamentos para trasplantes
-
Tratamientos para trastornos hematopoyéticos
-
Medicación para artritis reumatoidea
-
Tratamientos para enfermedades fibroquísticas
-
Medicamentos oftalmológicos intravítreos
-
Tratamiento de osteoartritis
-
Medicación para insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo
Además, existen descuentos del 50% al 80% para patologías crónicas y agudas, y un 40% de cobertura para medicamentos de uso eventual (tratamientos acotados en el tiempo).
Requisitos económicos y patrimoniales
El sistema de análisis contempla distintos filtros de elegibilidad:
Ingresos: El haber mensual no debe superar el equivalente a una jubilación mínima y media. El beneficio está orientado a afiliados con menor capacidad económica. Existe una excepción: el tope se amplía hasta tres jubilaciones mínimas cuando la persona tiene discapacidad reconocida, debido a los mayores costos asociados a tratamientos prolongados.
Patrimonio: El reintegro se rechaza si el afiliado posee un vehículo con menos de 15 años de antigüedad, o si figura como titular de más de un inmueble, incluso si ese bien adicional no genera ingresos.
Cobertura de salud: El acceso queda descartado si el afiliado cuenta con medicina prepaga u otra obra social distinta a PAMI. El objetivo es evitar superposición de beneficios y concentrar la asistencia en quienes dependen del sistema público.
Cómo solicitar los medicamentos gratis
El trámite es gratuito y puede realizarse de dos maneras:
Opción online (recomendada)
-
Ingresá al sitio oficial pami.org.ar
-
Andá a la sección “Trámites Web”
-
Seleccioná “Medicamentos sin cargo por subsidio social”
-
Completá los datos de identificación: número de afiliación, DNI y número de trámite del documento
-
Indicá quién realiza la gestión (afiliado, familiar o apoderado)
-
Cargá tus datos de contacto y finalizá la solicitud
Opción presencial
También podés acercarte a la agencia de PAMI más cercana a tu domicilio con la documentación requerida.
Documentación necesaria
-
Recetas vigentes al momento del trámite
-
Certificados médicos actualizados
-
Acreditación de continuidad del tratamiento en medicaciones de largo plazo