PAMI: estos son los medicamentos con cobertura 100% para jubilados en abril 2026

PAMI cubre al 100% medicamentos para diabetes, oncología, VIH y trasplantes.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) presentó cambios durante los últimos meses que modifican el acceso al reintegro por medicamentos recetados. El organismo incorporó controles más estrictos sobre ingresos, patrimonio y cobertura médica antes de aprobar la devolución de gastos.

La actualización, de acuerdo al organismo, es con el fin de priorizar a quienes dependen exclusivamente de su haber previsional para cubrir gastos básicos y tratamientos.

Medicamentos con cobertura del 100%

PAMI mantiene la cobertura total para enfermedades consideradas prioritarias. La lista incluye:

Tratamientos para diabetes

Medicación oncológica y oncohematológica

Tratamiento de hemofilia

Medicación para VIH y Hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Tratamientos para trastornos hematopoyéticos

Medicación para artritis reumatoidea

Tratamientos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Tratamiento de osteoartritis

Medicación para insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Además, existen descuentos del 50% al 80% para patologías crónicas y agudas, y un 40% de cobertura para medicamentos de uso eventual (tratamientos acotados en el tiempo).

Requisitos económicos y patrimoniales

El sistema de análisis contempla distintos filtros de elegibilidad:

Ingresos: El haber mensual no debe superar el equivalente a una jubilación mínima y media. El beneficio está orientado a afiliados con menor capacidad económica. Existe una excepción: el tope se amplía hasta tres jubilaciones mínimas cuando la persona tiene discapacidad reconocida, debido a los mayores costos asociados a tratamientos prolongados.

Patrimonio: El reintegro se rechaza si el afiliado posee un vehículo con menos de 15 años de antigüedad, o si figura como titular de más de un inmueble, incluso si ese bien adicional no genera ingresos.

Cobertura de salud: El acceso queda descartado si el afiliado cuenta con medicina prepaga u otra obra social distinta a PAMI. El objetivo es evitar superposición de beneficios y concentrar la asistencia en quienes dependen del sistema público.

Para acceder, el ingreso no debe superar una jubilación mínima y media.

Cómo solicitar los medicamentos gratis

El trámite es gratuito y puede realizarse de dos maneras:

Opción online (recomendada)

Ingresá al sitio oficial pami.org.ar Andá a la sección “Trámites Web” Seleccioná “Medicamentos sin cargo por subsidio social” Completá los datos de identificación: número de afiliación, DNI y número de trámite del documento Indicá quién realiza la gestión (afiliado, familiar o apoderado) Cargá tus datos de contacto y finalizá la solicitud

Opción presencial

También podés acercarte a la agencia de PAMI más cercana a tu domicilio con la documentación requerida.

Documentación necesaria