Medicamentos PAMI gratis: cómo pedir la devolución si pagaste de más

Podés pedir el reintegro si pagaste remedios que debían ser gratis.

El PAMI restituyó la cobertura total de medicamentos por un fallo judicial. Si pagaste de más, podés pedir el reintegro. Conocé requisitos, plazos y cómo hacer el trámite para recuperar el dinero que gastaste en remedios, consultas o estudios que debían estar cubiertos.

Quiénes pueden pedir el reintegro del 100%

El beneficio está disponible para:

Jubilados y pensionados afiliados a PAMI

Personas mayores de 70 años sin jubilación

Excombatientes de la Guerra de Malvinas

El trámite lo puede hacer cualquier familiar o apoderado en nombre del titular. No tiene costo y es fundamental presentar la solicitud dentro de los 180 días posteriores a la compra del medicamento o la realización del servicio médico. Pasado ese plazo, perdés el derecho al reintegro.

Qué medicamentos entran en la cobertura

La lista de fármacos con cobertura del 100% alcanza a tratamientos vinculados a enfermedades crónicas o condiciones de salud que requieren continuidad. Entre ellos están:

Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos y oncohematológicos

Tratamiento de la hemofilia

Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para la osteoartritis

Medicamentos para insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Además, hay cobertura del 50% al 80% para patologías crónicas y agudas, y un 40% para medicamentos de uso eventual.

Errores comunes que rechazan tu trámite

El trámite debe hacerse dentro de los 180 días posteriores a la compra. Si te demorás, perdés el derecho al reintegro. Pero hay otros motivos que pueden hacer que te rechacen la solicitud:

Si te demorás, perdés el derecho al reintegro. Pero hay otros motivos que pueden hacer que te rechacen la solicitud: Ingresos superiores al límite: El haber del afiliado no puede superar el equivalente a una jubilación mínima y media. El beneficio busca priorizar a las personas con menos recursos.

El haber del afiliado no puede superar el equivalente a una jubilación mínima y media. El beneficio busca priorizar a las personas con menos recursos. Patrimonio incompatible: El organismo rechaza el reintegro si el afiliado posee un vehículo con menos de 15 años de antigüedad. También excluye a quienes figuran como titulares de más de un inmueble, aunque no genere ingresos.

Cobertura de salud duplicada: Si tenés prepaga o auto nuevo, el reintegro no te corresponde. El acceso queda descartado si el afiliado cuenta con medicina prepaga o una obra social distinta a PAMI.

El acceso queda descartado si el afiliado cuenta con medicina prepaga o una obra social distinta a PAMI. Documentación fuera de fecha: Las recetas tienen que ser vigentes y los certificados médicos tienen que estar actualizados al momento de la solicitud. Para tratamientos largos, el afiliado debe acreditar la continuidad.

El trámite debe hacerse dentro de los 180 días posteriores a la compra.

Cómo hacer el trámite paso a paso

Para pedir el reintegro, seguí estos pasos:

Reuní toda la documentación: facturas de compra de medicamentos, recetas médicas, orden de estudios o consultas, y tu DNI. Completá el formulario de solicitud disponible en la página web de PAMI. Presentá la documentación en tu agencia PAMI más cercana o a través de la plataforma digital. Esperá la evaluación del organismo, que verificará tus ingresos, patrimonio y cobertura de salud. Si es aprobado, el dinero se acredita en tu cuenta bancaria en los plazos establecidos.

Cómo consultar el estado de tu solicitud

Para saber en qué etapa está tu trámite de reintegro, ingresá a la página web pami.org.ar y seleccioná la opción "Estado de trámite". Allí tenés que ingresar tu número de afiliado o el número de caso (de 16 dígitos) que te dieron al iniciar la gestión.

La app PAMI permite visualizar recetas y órdenes médicas, pero el seguimiento detallado del reintegro se hace desde la web. También podés acercarte a una agencia con turno previo si necesitás asistencia personalizada.