PAMI: vacuna antigripal gratuita sin turno en más de 6.700 farmacias

La vacuna antigripal de PAMI es gratuita y no requiere turno previo.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, conocido popularmente como el PAMI, puso en marcha su operativo de inmunización contra la gripe para la temporada actual. El programa cuenta con una red de más de 6.700 farmacias habilitadas en todo el territorio nacional, donde los afiliados pueden concurrir para recibir la dosis correspondiente.

La vacuna antigripal de PAMI es gratuita y no requiere turno previo. La iniciativa busca facilitar el acceso a la salud preventiva de los adultos mayores y grupos de riesgo antes del inicio de los meses de mayor circulación viral.

Requisitos por edad y factores de riesgo

El esquema de vacunación presenta diferencias según el rango etario del solicitante.

Mayores de 65 años

Los afiliados que tengan 65 años o más pueden acceder a la dosis de manera directa, presentando únicamente:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Credencial PAMI (en cualquiera de sus formatos vigentes).

En este grupo, la edad funciona como el factor determinante para la aplicación gratuita, sin necesidad de trámites adicionales ni autorizaciones médicas previas en el punto de atención.

Los afiliados mayores de 65 años se vacunan solo con DNI y credencial, sin requisitos adicionales.

Menores de 65 años con factores de riesgo

Menores de 65 años deben presentar documentación que acredite factores de riesgo. Los afiliados que tengan menos de 65 años pero presenten factores de riesgo que ameriten la inmunización deben cumplir con un requisito extra: presentar la documentación médica que acredite dicha condición de salud al momento de solicitar la vacuna.

Esta medida busca priorizar la entrega de las dosis a quienes, por patologías preexistentes, requieren una protección específica frente al virus de la influenza.

Entre los factores de riesgo que ameritan la vacunación se encuentran:

Enfermedades respiratorias crónicas.

Enfermedades cardíacas.

Diabetes.

Inmunodeficiencias.

Insuficiencia renal crónica.

Obesidad severa.

Cómo encontrar una farmacia adherida

Para acceder al beneficio, los afiliados deben cumplir con una serie de pasos administrativos sencillos:

Consultar el buscador oficial de farmacias en el sitio web de PAMI (www.pami.org.ar) para identificar los puntos de atención pertenecientes a la Red PAMI. Localizar el establecimiento más cercano a tu domicilio, filtrando por provincia y localidad. Presentarse en la farmacia con DNI y Credencial PAMI en cualquiera de sus formatos vigentes (física o digital a través de Mi PAMI). Recibir la vacuna de forma gratuita, sin turno previo ni costo alguno.

Los afiliados mayores de 65 años se vacunan solo con DNI y credencial.

Beneficios del operativo

Gratuidad total: no hay ningún costo para el afiliado.

Sin turno previo: atención por orden de llegada.

Más de 6.700 farmacias: cobertura en todo el país.

Cercanía: farmacias de barrio para evitar traslados largos.

Descentralización: se evita la saturación de centros de salud.

Por qué es importante vacunarse contra la gripe

La gripe es una enfermedad respiratoria aguda que puede causar complicaciones graves en adultos mayores y personas con factores de riesgo. La vacunación es la medida más efectiva para prevenir la enfermedad y sus complicaciones.

La disponibilidad de las dosis en más de seis mil puntos de venta busca que los jubilados no deban realizar grandes desplazamientos. El objetivo del operativo es ganar tiempo frente a la gripe y asegurar que la población más vulnerable cuente con los anticuerpos necesarios para atravesar el invierno.