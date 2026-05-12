Una vista muestra el centro de negocios Moscow City detrás de la muralla del Kremlin en Moscú.

Por Dmitry Antonov y ​Darya Korsunskaya

MOSCÚ, 12 mayo (Reuters) - El Kremlin restó importancia el martes a la revisión a la baja de las previsiones de crecimiento ‌económico del Gobierno y ‌no dio indicios de que tenga previsto sancionar a los funcionarios por no haber logrado impulsar el crecimiento, afirmando que las autoridades han tomado las medidas necesarias para garantizar la estabilidad económica.

El viceprimer ministro Alexander Novak dio a conocer algunas de las nuevas previsiones macroeconómicas en una entrevista realizada en la noche del lunes con el diario ​económico Vedomosti, en la ⁠que el Gobierno recortó sus estimaciones de crecimiento del Producto ‌Interno Bruto (PIB) para 2026 del 1,3% al 0,4%, y ⁠del 2,8% al 1,4% en 2027.

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El anuncio ⁠se produjo apenas unas semanas después de que el presidente Vladimir Putin convocó a sus principales responsables económicos en el Kremlin, reprendiéndolos por ⁠el lento crecimiento y pidiéndoles que ideen nuevas formas de ​apoyar la economía.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ‌dijo a la prensa que Putin ‌está muy involucrado en las cuestiones económicas y que Rusia puede "hablar ⁠con confianza" de estabilidad macroeconómica pese a la volatilidad de los mercados mundiales provocada por el conflicto en Oriente Medio. Según indicó, se espera otra reunión con funcionarios del Gobierno sobre la economía ​esta semana.

"Gracias ‌a las medidas que está aplicando nuestro Gobierno, podemos hablar con confianza de estabilidad macroeconómica y de planes prometedores para aumentar de forma modesta pero constante las tasas de crecimiento económico año tras año", afirmó Peskov.

La economía rusa, valorada en ⁠3 billones de dólares y afectada por la guerra en Ucrania, las sanciones occidentales y las altas tasas de interés, se contrajo un 0,3% en el primer trimestre, su primer descenso trimestral desde principios de 2023, tras las subidas de impuestos a principios de año y los fuertes descuentos en el petróleo ruso vinculados a las sanciones occidentales.

Novak se mostró impreciso sobre ‌los planes del Gobierno para impulsar el crecimiento, subrayando que la demanda interna de los consumidores seguirá siendo su principal motor. Afirmó que el sector del comercio electrónico se ha multiplicado por 2,5 entre 2022 y 2024 y que otros sectores orientados al consumidor, como el turismo ‌y la "economía de la experiencia", que ofrece interacciones memorables, tienen un importante potencial de crecimiento.

En una medida inesperada, Novak afirmó que el ministerio prevé que ‌el precio del ⁠crudo usado para calcular los ingresos presupuestarios se mantendrá en 59 dólares por barril en 2026. Este precio equivale ​al denominado precio "de corte", que determina qué parte de los ingresos presupuestarios procedentes del petróleo se destina a la reserva fiscal del Fondo de Riqueza Nacional.

(Escrito por Gleb Bryanski; editado en español por Carlos Serrano)