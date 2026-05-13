Neobanco holandés Bunq solicita licencia bancaria en México

Imagen de archivo. La ilustración muestra el logotipo de Bunq

El neobanco holandés Bunq informó ‌el miércoles que ‌solicitó a las autoridades mexicanas autorización para constituirse como institución bancaria en el país, un mercado cada vez más disputado por la ​llegada de ⁠jugadores digitales.

Bunq dijo que ‌su estrategia estará dirigida ⁠a atender ⁠a "ciudadanos globales" residentes en la nación latinoamericana y que, según la ⁠propia compañía, tienen acceso ​limitado a la ‌banca tradicional.

Obtener una ‌licencia bancaria completa permitiría a ⁠Bunq ofrecer una gama amplia de servicios financieros, incluidas cuentas multidivisa y ​depósitos ‌protegidos por el IPAB, el seguro de depósitos bancarios de México.

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La solicitud en el país latinoamericano ⁠forma parte de una estrategia de expansión global que incluye una licencia bancaria pendiente en Estados Unidos, donde la firma recibió recientemente aprobación como ‌intermediario bursátil.

El sistema financiero local vive desde hace algunos años una creciente competencia entre nuevos actores digitales y grandes firmas ‌tradicionales. A mediados de febrero, Plata anunció que recibió su ‌licencia ⁠bancaria, mientras que la británica Revolut inició operaciones ​bancarias completas en México en enero.

Con información de Reuters