PAMI relanza Sonrisa Mayor: cobertura dental gratuita y cartilla digital

Sonrisa Mayor ofrece cobertura odontológica integral completamente gratuita para afiliados.

La obra social PAMI relanzó el programa odontológico Sonrisa Mayor con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a la salud bucodental para jubilados y pensionados. De este modo, se busca mejorar la calidad de vida de los afiliados y reducir las desigualdades en el acceso a tratamientos.

En esta nueva etapa, se amplió la cartilla de prestadores y se modificó el sistema de pago para agilizar los turnos. Además, cada adulto mayor cuenta con un odontólogo de cabecera que evalúa el estado de salud bucal y, si es necesario, realiza derivaciones a especialistas.

Qué cubre el programa

El programa Sonrisa Mayor ofrece cobertura integral para jubilados y pensionados afiliados a PAMI. Es decir, incluye desde prácticas básicas hasta tratamientos de alta complejidad.

Entre las prestaciones incluidas se destacan:

Consultas odontológicas y diagnósticos iniciales

Tratamientos preventivos como limpiezas y controles periódicos

Extracciones y prácticas correctivas

Rehabilitaciones completas

Prótesis y tratamientos especializados

Tratamientos de alta complejidad

PAMI abona directamente los honorarios y materiales. Por lo tanto, el servicio es completamente gratuito para los jubilados y pensionados afiliados, sin trámites de reintegro ni gastos adicionales.

Cómo acceder: libre elección y cartilla digital

Uno de los principales cambios en Sonrisa Mayor es la posibilidad de elegir profesional. A partir de ahora, los jubilados no están obligados a atenderse con un dentista asignado por zona.

Podés elegir a tu dentista desde la cartilla digital por especialidad o ubicación.

Paso a paso para acceder

Consultá a tu odontólogo de cabecera para una evaluación inicial. Obtené una derivación en caso de necesitar una práctica específica. Ingresá a la cartilla digital desde la web o app de PAMI. Buscá por especialidad, ubicación o disponibilidad el profesional que mejor se adapte a tus necesidades. Elegí un profesional dentro de la red habilitada. Contactá directamente al consultorio para solicitar tu turno.

Podés elegir a tu dentista desde la cartilla digital por especialidad o ubicación, lo que facilita el acceso y reduce los tiempos de espera. Gracias a este sistema, el acceso resulta más simple, se reducen los traslados innecesarios y se evitan demoras prolongadas.

Refuerzo en zonas con mayor demanda

PAMI reforzó la atención odontológica a jubilados y pensionados en zonas con mayor demanda. En especial, se trabajó sobre el Gran Buenos Aires y Rosario, donde existían demoras prolongadas para acceder a turnos.

Para mejorar el servicio, se implementaron las siguientes medidas:

Incorporación de nuevos centros odontológicos en las zonas más afectadas

Suma de consultorios privados a la red de prestadores

Implementación de pago por prestación para agilizar el sistema de turnos

PAMI reforzó la atención en Gran Buenos Aires y Rosario con nuevos centros, lo que permitirá una distribución más equitativa de la atención y una mejora en la disponibilidad de turnos para miles de afiliados.