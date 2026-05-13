Ancelotti insta a Brasil a cambiar la angustia del Mundial por la alegría del Carnaval

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, habla durante una entrevista con Reuters en Río de Janeiro

​Carlo Ancelotti ha visto suficientes trofeos, rabietas y revoluciones tácticas como para saber que el problema de Brasil en el Mundial no es la falta de talento, sino lo que ocurre cuando ese ‌talento empieza a tomarse cada pase fallido como ‌una emergencia nacional.

A menos de un mes del inicio del Mundial, el italiano dijo que Brasil debe aprender a convertir la presión en combustible, mientras el pentacampeón mundial intenta poner fin a una espera de 24 años para volver a levantar el trofeo.

"Lo que he notado este año, para ser sincero, es que hay mucha presión; hay mucha presión sobre los jugadores", dijo Ancelotti a Reuters en una entrevista en la sede de la Federación Brasileña de Fútbol en Río de Janeiro el martes.

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"Lo que creo es que los jugadores también se presionan ​mucho a sí mismos, a veces ⁠demasiado. Por eso, la presión y la preocupación superan a la alegría, a la energía que tienen los ‌brasileños, a la creatividad que tienen los brasileños".

Las recientes eliminaciones de Brasil en la ⁠Copa del Mundo se han achacado a menudo tanto a la ⁠fragilidad emocional como a los fallos tácticos, y Ancelotti afirmó que había visto indicios de esa carga incluso en los amistosos.

"Lo he visto en algunos amistosos... un error de un compañero en un partido amistoso parece una tragedia", ⁠dijo.

"Tenemos que establecer una rutina para evitar todo esto, porque la presión es, obviamente, un factor ​muy importante. Gestionar bien la presión significa tener más motivación y más camaradería, porque ‌puedes compartir la presión. Entonces te pesa menos".

Para Ancelotti, ‌el antídoto no es despojar a Brasil de su identidad, sino dotarla de un marco lo suficientemente ⁠sólido como para sobrevivir a la intensidad del fútbol moderno. La vieja pregunta —¿debe Brasil entretener o simplemente ganar?— no es una que él acepte como una disyuntiva.

"Lo que los jugadores brasileños y el fútbol brasileño no deben perder es su mayor cualidad: la creatividad, la alegría y la energía", afirmó.

LA ENERGÍA DEL CARNAVAL

Ancelotti dijo que encontró ​la versión más ‌clara de lo que quiere de Brasil no en un campo, sino en el Carnaval.

"Este año fue mi primer Carnaval aquí", dijo. "Noté mucha alegría, mucha energía, porque la gente bailaba hasta que salía el sol, pero también un gran compromiso por parte de todos en una fiesta popular de la que todos se sienten parte.

"Si vas a ver el desfile aquí en Río, todo está perfectamente ⁠organizado: la sincronización, la música, todo es perfecto. Estas son las características del pueblo brasileño que vi en el Carnaval y que quiero llevar a la selección nacional: la alegría, la energía, la organización, el compromiso, la actitud".

El italiano rechazó la idea de que Brasil haya perdido su aura, afirmando que la mística futbolística construida a lo largo de generaciones no puede desaparecer por las recientes decepciones.

"Brasil tiene algo especial, y siempre lo tendrá", afirmó. "Brasil tiene, y siempre ha tenido, la capacidad de producir grandes talentos. Incluso ahora este país produce más talentos que otros países".

Sin embargo, Ancelotti señaló que ‌Brasil había tardado más que otras naciones en adaptarse a un juego cada vez más marcado por la intensidad, la estructura y el trabajo colectivo.

"Brasil tiene las mismas cualidades de siempre, pero hay que respaldar esa creatividad con organización, compromiso y actitud", dijo.

"El talento es importante, pero para vencer al talento se necesita organización. Y sí, lo vamos a conseguir porque la organización se puede enseñar, pero el talento no".

Ancelotti también ofreció su propia definición de "jogo bonito".

"Puede ser ‌una jugada de habilidad, también puede ser trabajo en equipo, un compromiso colectivo, una actitud espectacular del equipo cuando tiene la posesión y que todos trabajen duro", dijo con un claro brillo en los ojos.

Puede que Brasil no llegue como favorita, pero ‌Ancelotti dijo que se ⁠sentía cómodo con eso.

"Me gusta", dijo al referirse a que Brasil sea considerado un tapado. "Creo que es un Mundial en el que no hay un claro favorito porque todos los equipos ​tienen sus problemas.

No hay ningún equipo perfecto. Creo que el equipo más resistente ganará el Mundial".

Y si Brasil quiere recuperar el estatus que puede haber perdido, Ancelotti tiene la respuesta: "Solo hay una forma de recuperar la jerarquía en el fútbol, y es ganando el Mundial".

Con información de Reuters