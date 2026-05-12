Baby Etchecopar se hartó, prendió el ventilador y contó todo lo que sabe sobre Milei: "Pagos"

Baby Etchecopar se hartó, prendió el ventilador y contó todo lo que sabe sobre Milei.

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar la lanzó una dura advertencia al presidente Javier Milei sobre su entorno y su estrategia comunicacional. En la pantalla de A24, cuestionó el estancamiento de La Libertad Avanza, apuntó contra Manuel Adorni y destrozó el rol de los ejércitos en las redes sociales para el sostenimiento del Gobierno nacional.

Durante su clásico editorial, el conductor expuso su profunda preocupación por el rumbo del país y el comportamiento del oficialismo. "Son vivos, porque nos toman de boludos a nosotros y nos cagan. Siempre nos cagaron los boludos, nunca nos cagaron los vivos", arrancó.

Luego, profundizó su malestar con una frase contundente sobre la parálisis estatal: "El Presidente nuestro no entiende. La libertad no avanza, la libertad está estancada en Manuel Adorni. No avanzamos, damos pasos hacia atrás".

A pesar de sus críticas, Etchecopar intentó enviar un mensaje constructivo al jefe de Estado. "Le voy a hablar bien hoy, Javier Milei. No hay una persona que yo conozca que quiera que usted se vaya antes", aseguró.

Baby Etchecopar se hartó, prendió el ventilador y contó todo lo que sabe sobre Milei.

Los "trolls pagos" de Milei

Para cerrar su columna, el periodista analizó a las personas que rodean al mandatario y destrozó a sus militantes de internet. "La gilada, el chiquitaje. Los boludos que buscan fama desde las redes, que son los mismos que lo pusieron a usted", disparó sin filtros. Finalmente, coronó su descargo: "Usted ganó no por la tele, ganó por los trolls. Tenía ejércitos pagos de trolls que lo colocaron, lo instalaron y lo vendieron. Uno puede llegar con los trolls, lo que no puede es permanecer".