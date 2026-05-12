Pentágono dice que la guerra de EEUU en Irán ha costado hasta ahora 29.000 millones de dólares

FOTO DE ARCHIVO. Consecuencias de un ataque en Teherán, Irán

​La guerra de Estados Unidos en Irán ha costado hasta ahora ‌29.000 millones de ‌dólares, afirmó el martes un alto cargo del Pentágono, lo que supone un aumento de 4.000 millones con respecto a la estimación facilitada a finales del mes pasado.

A solo seis meses de ​las elecciones ⁠de mitad de mandato, en las ‌que los republicanos del presidente Donald ⁠Trump podrían enfrentarse a ⁠una dura batalla para mantener su mayoría en la Cámara de Representantes, los demócratas ⁠gozan de gran popularidad en ​los sondeos de opinión pública ‌al intentar vincular la ‌guerra con los problemas del costo ⁠de la vida.

El 29 de abril, el Pentágono afirmó que la guerra había costado hasta ese momento 25.000 ​millones de ‌dólares.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Jules Hurst, que desempeña las funciones de contralor, comunicó el martes a los legisladores que el nuevo costo incluye la actualización de ⁠los gastos de reparación y sustitución de equipos, así como los costos operativos.

"El equipo del Estado Mayor Conjunto y el equipo del contralor revisan constantemente esa estimación", dijo Hurst en una comparecencia junto al secretario ‌de Defensa, Pete Hegseth, y al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine.

No está claro cómo llegó el Pentágono a la cifra de 29.000 millones ‌de dólares. Una fuente dijo a Reuters en marzo que el gobierno del presidente ‌Donald Trump ⁠estimaba que los primeros seis días de la guerra habían costado ​al menos 11.300 millones de dólares.

Con información de Reuters