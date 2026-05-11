Cuántos hijos tienen Luisana Lopilato y Michael Bublé: quiénes son y cómo se llaman

La actriz argentina contó detalles sobre la personalidad de cada uno de sus hijos y las similitudes familiares.

La vida familiar de Luisana Lopilato y Michael Bublé suele captar la atención de sus seguidores cada vez que comparten momentos de su vida cotidiana. La actriz argentina y el cantante canadiense construyeron una de las parejas más estables del espectáculo internacional y formaron una familia numerosa que ocupa un lugar central en sus vidas.

La familia de Luisana Lopilato y Michael Bublé

Desde hace años, Luisana Lopilato y Michael Bublé construyen una de las relaciones más sólidas y queridas del espectáculo internacional. Aunque residen en Vancouver, mantienen un fuerte vínculo con la Argentina y suelen compartir aspectos de su vida cotidiana en redes sociales.

La pareja formó una familia numerosa y convirtió a sus hijos en el centro de su vida personal. Las publicaciones familiares son habituales en Instagram, donde tanto la actriz como el cantante muestran celebraciones, viajes y momentos íntimos junto a los pequeños.

La familia se convirtió en una prioridad absoluta para la pareja, que en distintas entrevistas habló sobre la dinámica cotidiana dentro de su hogar y el crecimiento de cada uno de los niños.

Cuántos hijos tienen y cómo se llaman

Actualmente, Luisana Lopilato y Michael Bublé tienen cuatro hijos. El mayor es Noah, de 12 años; luego sigue Elías, de 9; más tarde nació Vida, de 7 años; y la menor de la familia es Cielo, de apenas 3 años.

Los cuatro niños suelen aparecer en las publicaciones de sus padres, aunque la pareja intenta preservar ciertos aspectos de la intimidad familiar. Aun así, cada aparición pública genera repercusión entre los fanáticos de ambos artistas.

El vínculo entre los hermanos también quedó reflejado en distintas entrevistas y contenidos compartidos por la actriz argentina, quien en varias oportunidades habló sobre las diferentes personalidades de cada uno.

Cómo son los hijos de Luisana Lopilato y Michael Bublé

Luisana Lopilato y Michael Bublé construyeron una familia numerosa y consolidada tras más de 17 años juntos.

En una entrevista brindada a La Nación en abril de 2025, Luisana Lopilato describió cómo son sus hijos y contó detalles de la convivencia familiar.

Sobre Noah, el mayor, explicó que heredó gran parte del carácter de su padre. “Noah tiene la personalidad de Mike, que es muy entrador, le encanta hablar, le gusta hacer chistes, de cualquier cosa te saca una conversación”, relató.

En relación con Elías, señaló que físicamente se parece mucho a Michael Bublé cuando tenía su edad, aunque destacó diferencias en la personalidad. La actriz explicó que el niño tiene un perfil más reservado y reflexivo.

“Yo soy más de medir, entro a un lugar y no me desenvuelvo rápido. Yo mido, me da más miedo, pienso qué decir y qué no”, comentó durante esa entrevista al comparar ciertos rasgos familiares.

Por otro lado, definió a Vida como una mezcla de sus dos hermanos mayores, tanto en personalidad como en energía dentro del hogar.

Cielo, la más pequeña de la familia

La integrante menor de la familia también suele llamar la atención de los seguidores de la pareja. Según contó la actriz, Cielo demuestra una personalidad muy independiente pese a su corta edad.

“Tiene dos años y se pone los zapatos sola, se viste sola, quiere agarrar el cuchillo y cortar la comida sola”, expresó Luisana Lopilato al hablar sobre las actitudes cotidianas de la niña.

La historia de amor entre la actriz argentina y el cantante canadiense comenzó hace más de una década y, con el paso del tiempo, lograron consolidar una familia que suele mostrarse unida tanto en eventos públicos como en redes sociales.

Mientras continúan con sus respectivos proyectos profesionales, Luisana Lopilato y Michael Bublé mantienen a sus hijos como la prioridad central de su vida diaria.