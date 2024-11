La verdad detrás de la renuncia de Luisana Lopilato a Rebelde Way.

Luisana Lopilato rompió el silencio y se refirió a su supuesta presencia en el regreso de Rebelde Way. La famosa actriz negó que estará presente en el espectáculo y generó controversia al explicar los motivos de su alejamiento pese al entusiasmo de los fanáticos.

En la última semana, Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba revolucionaron las redes sociales al anunciar que volvería la banda de Rebelde Way para brindar una serie de recitales en varias partes del mundo. Aunque si bien los fanáticos se mostraron muy contentos sobre el tema, surgieron muchas dudas sobre la presencia de Luisana, una integrante fundamental del grupo, pero fue ella misma quien aseguró que no formará parte.

A través de sus redes sociales, Lopilato confesó: "¡Hola a todos! Bueno, sé que se pusieron recontentos con la vuelta de R-Way, yo también me puse muy feliz por ellos. Me llenaron de preguntas en las redes sociales y bueno, estoy acá para contestarles. Muchos quieren saber si voy a formar parte tour y desafortunadamente no voy a poder formar parte esta vez". Luego, explicó: "Básicamente es por temas de calendario. El 2025 lo tengo tomado con mucho trabajo. Gracias a Dios, voy a estar filmando una película en marzo en Vancouver. Después en mayo tengo Pepita, la pistolera y para finales de año también hay otro proyecto que se está terminando de confirmar". Y aunque esta noticia entristeció a sus seguidores, no descartó la posibilidad de aparecer como invitada eventualmente en algún show.

La gira, por ahora, incluye varios países de Latinoamérica y Europa. Las entradas saldrán a la venta el 2 de diciembre. Los tres actores estarán afrontando shows en Quito y Guayaquil (Ecuador), 24 y 26 de abril, Lima (Perú) el 3 mayo, Napoli (Italia) el 4 de junio, Madrid y Barcelona (España), el 6 y 7 de junio respectivamente.

Cómo ver las novelas de TV de Cris Morena en orden cronológico: esta es la forma

Cris Morena empezó a producir programas televisivos después de terminar con Jugate conmigo. Su primer éxito fue Chiquititas, novela infantil protagonizada en su primera versión por Romina Yan, su hija, que llegó a tener 6 temporadas consecutivas y a juntar a 1.200.000 espectadores en el teatro. El fenómeno logró extenderse a muchos países, como Israel, Turquía, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Perú, y en el caso de México y Brasil, se emitió su propia versión de la novela.

En 2002, ya con su propia productora Cris Morena Group y en coproducción con Yair Dori nació Rebelde Way, una novela juvenil que llevó a su banda de música denominada Erreway a tocar en el teatro Gran Rex, un fenómeno que luego llegoá hasta Israel y culminó con la película Erreway: Cuatro Caminos. Algo similar ocurrió más tarde con Floricienta y Casi Ángeles.

A lo largo de su carrera Cris Morena actuó y produjo muchísimas tiras de televisión. Hoy, sus producciones se suben a las plataformas de streaming y suman aún más fans. De acuerdo a su año de estreno, el orden cronológico para ver las producciones son: