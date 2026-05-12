Formosa apuesta al carbón vegetal y al arrabio verde con una nueva salida exportadora en Clorinda

La provincia de Formosa avanza en el fortalecimiento de su perfil exportador a partir del crecimiento de la industria del carbón vegetal y la proyección de nuevos desarrollos vinculados al arrabio verde. En ese marco, uno de los ejes centrales de la estrategia productiva es la reciente habilitación del puerto de Clorinda como punto oficial para exportaciones de carbón vegetal, medida formalizada mediante la Resolución ARCA 5641/2025.

Hasta ahora, las operaciones de exportación del sector se concentraban exclusivamente en el puerto de la capital provincial. La incorporación de Clorinda permitirá a productores y empresas del norte formoseño reducir costos logísticos y optimizar tiempos de traslado, mejorando así las condiciones de competitividad para la actividad forestoindustrial.

Desde el sector consideran que la nueva habilitación representa un avance estratégico para las cadenas productivas vinculadas a la forestoindustria, especialmente para los emprendimientos radicados en zonas alejadas de la capital, y forma parte de una política orientada a ampliar la capacidad exportadora de la provincia.

Crecimiento del Parque Industrial Carbonero

En paralelo, el Parque Industrial Carbonero ubicado en Matacos continúa ampliando su capacidad productiva como parte de la estrategia provincial para fortalecer la actividad forestoindustrial. Actualmente, el predio cuenta con 147 hornos industriales destinados a la producción de carbón vegetal, elaborado principalmente a partir de vinal, y las proyecciones oficiales prevén alcanzar al menos 160 unidades operativas.

El crecimiento del parque también está acompañado por una serie de obras de infraestructura orientadas a optimizar la escala productiva y logística. Entre los trabajos en ejecución se destacan la apertura de fosas, la instalación de sistemas de drenaje mediante tubos de hormigón y la construcción de oficinas administrativas y balanzas de pesaje, consideradas piezas clave para el manejo y transporte de grandes volúmenes de producción.

El núcleo de este esquema productivo radica en su vinculación con la futura planta de Fermosa Biosiderúrgica, la cual demandará cerca de 90.000 toneladas anuales de carbón vegetal para la obtención de arrabio verde. Este producto, caracterizado por su alto valor agregado y estándares de sostenibilidad, está orientado a competir en los mercados globales más exigentes.

Una provincia central para el desarrollo

Al aprovechar los recursos naturales de la zona, la provincia no solo busca sustituir importaciones o abastecer el mercado interno, sino posicionarse como un referente de industria sustentable capaz de insertar a Formosa en las cadenas internacionales de suministro de materias primas industriales.

Más allá del impacto tecnológico e industrial, el proyecto se destaca por su fuerte impronta social al integrar activamente a los pequeños productores paipperos en el entramado económico. Al permitir el procesamiento de la materia prima en su lugar de origen, se fomenta el arraigo territorial y se diversifican las fuentes de ingresos para las familias rurales, quienes pasan a ser piezas clave en el suministro del complejo.

Así, tanto el parque industrial como la biosiderúrgica funcionan como motores de desarrollo regional que dinamizan la economía local, impulsan la creación de empleo genuino y fortalecen el tejido social a través de una planificación estratégica a largo plazo.