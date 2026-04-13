Formosa impulsa una novedosa política para mejorar la competitividad del sector ganadero y productivo

La Administración Tributaria Provincial (ATP), junto al Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa, actualizó los valores fiscales para la producción primaria mediante la Resolución General N° 17/26, que comenzará a regir desde el 13 de abril. Las autoridades señalaron que se trata de un reacomodamiento técnico basado en los precios dictados por el propio sector, tras dos años de absorber el impacto inflacionario.

En comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor) destacaron que el reacomodamiento, tras casi dos años sin cambios para proteger al sector, busca actualizar valores razonables que reflejen los precios reales de mercado, con un impacto marginal en los costos de producción agropecuaria.

Desde el ATP señalaron que es fundamental destacar que el diseño tributario de Formosa promueve el desarrollo. La alícuota general de Ingresos Brutos es del 3% sobre la facturación, una de las más bajas del país. El Estado provincial reconoce el cumplimiento del contribuyente y otorga una bonificación que reduce la alícuota al 2,4% para quienes se encuentran al día.

Desde el punto de vista institucional, la actualización de los aforos desestima cualquier tipo de arbitrariedad. A diferencia de actualizaciones lineales o discrecionales, la base imponible para el sector ganadero se calcula a partir de un instrumento transparente: el Índice Ganadero de Formosa. Este indicador, elaborado meticulosamente por el Ministerio de la Producción y Ambiente, releva de manera directa los valores y pesos promedios resultantes de los remates de hacienda y ventas directas que se realizan en la provincia.

De esta manera, las categorías comercializadas (terneros/as, novillos, vaquillonas, vacas y toros de cría, entre otras) tributan sobre la realidad de las propias ventas del sector. Sobre este aforo actualizado, se liquidan los tributos correspondientes: Tasa Retributiva de Servicio, Impuesto Inmobiliario Rural y el Impuesto a los Ingresos Brutos.

Esta articulación interinstitucional fue destacada por Gustavo López Peña, administrador general de la ATP, como un hito de eficiencia, lo cual expresó en el portal Agenfor: “Al adoptar los valores sugeridos por el área técnica específica del Ministerio de la Producción y Ambiente, no sólo optimizamos los recursos del Estado, sino que brindamos mayor seguridad jurídica y previsibilidad al contribuyente”.

Competitividad en el NEA

El análisis comparativo de la región del Nordeste Argentino (NEA) confirma la sólida posición fiscal de Formosa. Lejos de asfixiar al productor, los nuevos aforos formoseños se encuentran en estricta paridad, y en categorías clave, por debajo, de las provincias vecinas de Chaco, Corrientes y Misiones.

A modo de ejemplo, en el sector ganadero, el aforo para la categoría Terneros/as en Formosa se fijó en $780.810, el valor más bajo de la región si se lo contrasta con los $815.400 de Chaco o los $845.300 de Corrientes. La misma tendencia se observa en la categoría de reposición vital, las Vaquillonas, donde el aforo formoseño de $889.613 resulta considerablemente menor a las bases establecidas en Corrientes ($935.000), Chaco ($915.000) y Misiones ($910.000). En categorías como Novillos, los valores locales ($1.150.917) se mantienen por debajo de grandes plazas ganaderas como Corrientes ($1.210.000).

“Desde el Ministerio no fijamos valores de manera unilateral ni detrás de un escritorio. Lo que hacemos es un trabajo técnico riguroso que releva exactamente lo que el propio mercado convalida en los Remates de hacienda o en las ventas directas. Actualizar los aforos con los datos de las ventas reales del sector es la mayor garantía de previsibilidad y transparencia que le podemos dar a nuestros productores”, destacó el ministro de la Producción y Ambiente, el licenciado Lucas Rodríguez.